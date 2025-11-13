Детали самой практичной недорогой модели Toyota раскрыли до премьеры

Toyota работает над самым практичным недорогим автомобилем в своей линейке. Новый бюджетник пока держат в секрете, однако некоторые детали уже раскрыли в сети до премьеры.

Про автомобиль рассказывает BestCarWeb. Японские журналисты даже показали свою версию дизайна машины. Возможно, этот проект не так далек от серийного варианта. Уже известно, что это легковой пикап.

На выдающие способности для бездорожья рассчитывать не приходится. Новый пикап Toyota готовят для конкуренции с Ford Maverick. На рынок автомобиль должен отправиться в 2027 году.

Toyota Stout – возможное название модели. Также сообщается, что модель может войти в линейку Land Cruiser и получить соответствующее имя. Скорее всего, от кроссовера Toyota RAV4 новому пикапу достанется вариация платформы TNGA-K с буксировочными возможностями не менее 1500 кг.

Гибридные силовые установки обеспечат до 300 л.с. в зависимости от спецификации. В североамериканском отделении компании давно настаивали на появлении такой модели Toyota.

