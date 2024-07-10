Дешевый кроссовер Hyundai за 7000 долларов сделали намного круче. Фото

Новый бюджетный кроссовер Hyundai Exter очень понравился покупателям. Количество заказов на модель и без того большое, но автомобиль сделали еще круче с модификацией Knight Edition.

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Детали стали известны Carscoops. Новый Hyundai Exter Knight Edition 2024 года отличается от стандартной модели особым оформлением. Выбранная тема – черный цвет.

Хотя кроме черного цвета кузова, покупатели также могут выбрать затемненные серые оттенки, хаки и даже белый. Но декор весь выполнен в черном, чтобы расставить необходимые визуальные акценты.

Hyundai Exter – компактный кроссовер с длиной кузова 3815 мм при колесной базе 2450 мм. Ширина равна 1710 мм, высота – 1631 мм. Привод у кроссовера только передний, но клиренс 185 мм помогает справляться с плохими дорогами. Для развивающихся рынков – то, что нужно.

Дешевый кроссовер Hyundai Exter по цене от 7200 долларов собрал огромную очередь покупателей. Сейчас компания получает множество заказов ежедневно в Индии. В дальнейшем планируется появление модели на других рынках. А пока производителю необходимо удовлетворить повышенный спрос в одной стране.

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