Что означают таблички с цифрами на трассе: объяснение

Путешествуя по автодорогам Украины, вы, вероятно, замечали небольшие столбики, наверху которых прикреплены синие таблички с цифрами. Их размещают вдоль дороги по всей ее длине.

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Знаете ли вы, что это такое и для чего их используют? Ответ дало на своей Facebook-странице Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины. Эти столбики – это информационно-указательный километровый знак.

Задача таких знаков – показывать расстояние от начала дороги, на которой вы сейчас находитесь. В то время, когда у каждого водителя еще не было в кармане смартфона с навигатором, такие знаки очень помогали ориентироваться на местности.

Кроме того, эти знаки являются важным инструментом для дорожников. "Обозначая расположение того или иного объекта мы пишем километровую привязку, а после знака "+" - метровую", - пояснили в агентстве.

А еще объяснили, как читать такие знаки километра. "Допустим, вы находитесь у таблички с отметкой 45 на дороге М-01 Киев – Чернигов – Новые Яриловичи (на г.Гомель). Поскольку километры считаются от начала дороги, в этом случае от Киева, вы – вблизи села Залесье, в Броварском районе", – говорится в сообщении.

Согласно действующим ПДД, такие столбики называют "километровый знак" и классифицируют под номером 5.68. Они указывают расстояние от начала дороги (населенного пункта, государственной границы, места прилегания к другой дороге или от другого объекта согласно паспорту дороги) до места установления знака.

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