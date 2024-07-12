Chevrolet перевернет сегмент популярных кроссоверов с недорогой моделью. Фото

Новый доступный кроссовер Chevrolet Equinox EV – модель популярного формата, которая перевернет свой сегмент. Цена у автомобиля очень привлекательная, но покупатели смогут приобрести новинку даже дешевле.

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Для 2025 года новый Chevrolet Equinox EV дебютировал официально с хорошим оснащением, современным дизайном, увеличенной мощностью и привлекательной ценой. Детали сообщает Carscoops.

General Motors объявили цену Chevrolet Equinox EV от 34 995 долларов. но покупатели благодаря системе федеральных стимулов в США смогут купить модель даже дешевле – за 27 495 долларов.

Базовый вариант предлагает 513 км запаса хода и мотор мощностью 220 л.с. Более мощный RS предлагает 300 л.с. Запас хода составляет 450 км.

Автомобиль получился далеко не маленький. Длина кузова равна 4845 мм при колесной базе в 2954 мм, ширина – 1913 мм, а высота составляет 1644 мм.

В оснащении – климат-контроль, парктроник, камера заднего вида, набор систем активной безопасности, панорамная крыша, подогрев и вентиляция передних сидений.

OBOZ.UA уже показывал ранее популярный кроссовер Hyundai с эффектным дизайном.