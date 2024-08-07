Бюджетный кроссовер Skoda Karoq сделают круче и мощнее. Фото

Популярный бюджетный кроссовер Skoda Karoq совсем скоро получит замену в виде совершенно другой модели. Но перед этим производитель сделает автомобиль намного мощнее и круче. Во всяком случае, на это намекает новое фото.

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Детали стали известны Motor.es. На фото показали новый Skoda Karoq 2024 года. Это загадочный прототип, который демонстрирует интересные детали. Мы видим сдвоенные патрубки выхлопной системы сзади и особые колесные диски.

Эти элементы отсылают к спортивному кроссоверу Cupra Ateca, который построен на той же платформе. Он оснащен силовой установкой на 300 л.с. Возможно, Skoda Karoq RS (потенциальное название) получит такую же отдачу. Серийный кроссовер будет отличаться более стильными бамперами.

Или в компании тестируют что-то еще под кузовом Karoq, о чем мы узнаем позже. В любом случае, прежнюю машину скоро снимут с производства, чтобы уступить место более современному преемнику.

Ранее появлялась информация о том, что до конца 2024 года Skoda планирует представить свой следующий электромобиль под названием Elroq. Кроссовер длиной около 4,5 м получит просторный салон и широкие функциональные возможности. Также говорилось, что в модельной гамме автомобиль заменит Karoq.

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