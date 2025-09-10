Бюджетную модель Hyundai размером с VW Golf показали официально

Новая бюджетная модель Hyundai Ioniq 3 готовится завоевать сегмент VW Golf. Однако это автомобиль следующего поколения, поэтому производитель подготовил электрическую архитектуру. А еще здесь эффектный дизайн.

Автомобиль показали официально как Hyundai Ioniq Three Concept 2025 года. Однако серийный автомобиль получит название Hyundai Ioniq 3. Подробности стали известны Motor1.

Новый Hyundai Ioniq Three Concept показали на выставке IAA 2025 в Мюнхене. Это предвестник серийного автомобиля, который унаследует эффектную внешность. Некоторые заметили в машине отсылки к хэтчбеку Hyundai Veloster, который по-своему стал культовым.

Производитель делает ставку на европейский рынок, где новинка будет позиционироваться выше Hyundai Inster. Скорее всего, новую модель Hyundai построили на базе бюджетного кроссовера Kia EV3.

Ориентировочная цена Ioniq 3 – около 30 000 долларов. Электромобиль может получить несколько вариантов мощностью до 300 л.с. Не стоит ожидать огромного запаса хода из-за бюджетного позиционирования, но 300-400 км могут предложить покупателям в зависимости от модификации.

