Bentley готовит самый дешевый кроссовер: каким он будет

Bentley готовит свой самый дешевый кроссовер, который вдобавок будет наиболее доступной моделью бренда. Автомобиль построят на компонентах концерна VW. Амбициозную машину постепенно готовят к премьере.

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Детали сообщает Motor1. Там даже подготовили свои рендеры с размышлениями о дизайне новой модели Bentley. В качестве основы использовали стилистические решения недавнего концепта Bentley EXP 15, который намекал на стиль первого электрокара британского производителя.

Возможно, серийный автомобиль будет выглядеть похожим образом. Однако точно известно, что для нового кроссовера Bentley используют архитектуру PPE, которая дебютировала вместе с новым Porsche Macan EV.

Длина кузова – менее 4,8 м, поэтому новинка окажется компактнее Bentley Bentayga и доступнее с ориентировочной ценой от 150 000 долларов.

Первый электромобиль Bentley, как ожидается, появится в 2026 году как автомобиль 2027 модельного года. Технической информации об электрокаре нет. Самый мощный Macan EV предлагает 630 сил и запас хода около 600 км. Это ориентир для британского кроссовера, который могут сделать еще мощнее.

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