27 лет завершились: недорогой бестселлер Ford Focus сняли с конвейера

Производство знаменитой модели Ford Focus официально остановлено. Компактный автомобиль когда-то был бестселлером в сегменте недорогих практичных машин, но спустя 27 лет модель сняли с конвейера.

Хэтчбек Volkswagen Golf остался без своего основного соперника на рынке. Об остановке производства Ford Focus стало известно Motor1. Автомобиль не получит преемника сразу.

Ранее конвейер покинула мощная модификация Ford Focus ST. Заказы на 280-сильный хэтчбек давно не принимали. На протяжении своей почти 30-летней истории автомобиль Ford Focus был знаменитым недорогим автомобилем и по-настоящему культовой машиной.

В руководстве компании ранее одобрили план оживления европейского подразделения после падения продаж. Восстановительный процесс сосредоточат вокруг новых машин.

Производитель готовит преемника Ford Focus к 2027 году. Ожидается компактный кроссовер с разными силовыми установками – бензин, гибрид, электро.

Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA, Volkswagen готовит премьеру мощного кроссовера на базе Golf.