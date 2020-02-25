В Верховной Раде планируют существенно увеличить штрафы за нарушения ПДД. Речь идет как о превышении скорости, так и о разговорах по телефону за рулем.

Изменения коснутся и пешеходов, а велосипедистов хотят штрафовать за езду в нетрезвом виде. Что важно знать о планируемых изменениях – разбирался OBOZREVATEL.

Как будут штрафовать автомобилистов

В парламенте зарегистрированы проекты законов № 2694, 2695, 2696, 2697, часть из них прямо лоббирует глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский (фракция "Слуга народа"). Они поданы в Раду нардепами от “Слуги народа” Александром Бакумовым, Владленом Неклюдовым и Вячеславом Медяником. Как только парламент выйдет из рассмотрения рынка земли, эти идеи с большой долей вероятности будут проголосованы.

Первый блок изменений касается автомобилистов и новых штрафов. Вот основные изменения:

За разговор по телефону за рулем штраф – 510 грн;

Не пристегнутый ремень – 510 грн, повторное нарушение 680 грн;

Нет номерного знака или он грязный (вообще не видно) или без подсветки – 510 грн;

Отсутствие мотошлема (для мотоциклистов) – 510 грн;

Нарушение правил стоянки, не предоставление преимущества в движении авто полиции, скорой или аварийной службы с мигалками – 680 гривен;

Нарушение правил проезда перекрестков, остановок общественного транспорта, использование световых приборов, проезд на запрещающий сигнал – 510 гривен;

Езда за рулем автомобиля без прав – 1190 грн, а уже после лишения прав – 20400 грн.

Превышение скорости свыше 50 км/в час в населенных пунктах – до 3400 грн.

За еду со скоростью выше 50 км в час будут штрафовать

Что важно знать пешеходам и велосипедистам

По-факту увеличивать наказания будут для всех участников дорожного движения. Вот такие изменения предлагают для пешеходов и велосипедистов:

Передвижение в темное время по дороге без светоотражающих элементов – 51 грн;

Нарушение ПДД пешеходами или велосипедистами в нетрезвом состоянии – 510 грн;

Нарушения, которые привели к созданию аварийной обстановки – 510 грн;

За переход дороги в неположенном месте или на красный свет светофора – 255 грн.

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Есть ли в этом смысл?

Как считает страховой юрист Денис Конюшко, важно не только принять изменения на уровне законов, но и внести ряд изменения в подзаконные акты, методики и так далее. В противном случае нововведения будут работать лишь “на бумаге”.

“Есть позитивные моменты, в частности и уравнения части штрафов для автомобилистов до 510 грн. Хотелось бы еще увидеть увеличение штрафа за само ДТП. В целом изменения позитивные, но нужно все детально проработать. К примеру, норма о светоотражающих элементах на одежде, как по мне, полностью формальная. Сложно представить, как смогут определить – достаточно ли отражает свет элемент или нет. Да и как ты за руку человека поймаешь – три шага вправо, и он уже идет по тротуару”, – подчеркнул в комментарии OBOZREVATEL Конюшко.

Важно отметить, Украина остается одним из лидеров по количеству смертей на дорогах. Только за 2018 год в стране произошло более 150 тысяч ДТП, погибло 3350 человек.

Украина – один из лидеров по ДТП в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2018 году показатель смертности в Украине в ДТП составляет 13,7 смертей на 100 тысяч человек. Наша страна занимает 104 место. Первое у Либерии — 35,9.

При этом Украине есть куда расти, ведь соседние страны выглядят лучше в мировом рейтинге: Польша — 125 место, Молдова — 126, Венгрия — 138, Беларусь — 132, Румыния — 121, Словакия — 148. У России же дела значительно хуже, страна находится на 72 месте при смертности в 18 человек на 100 тысяч населения.

В целом Верховная Рада, Кабинет министров и другие органы должны подойти к этой проблеме комплексно. Не только повышать штрафы (что само по себе позитивно), но и ремонтировать пути, проводить профилактические беседы с водителями, и полностью оборудовать отечественные дороги системами видеонаблюдения.

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