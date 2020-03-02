Утопленный Lamborghini не помешал и дальше проводить свадьбу

Курьезный случай произошёл в Нидерландах. Во время свадебной процессии был утоплен дорогой суперкар, однако это не помешало продолжению торжественного мероприятия.

Как выяснил OBOZREVATEL, всё началось с аварии, которая произошла на одной из трасс в Северной Голландии. По словам свидетеля ДТП, одного из автомобилистов, суперкар Lamborghini Aventador двигался в свадебном кортеже, и в один момент его водитель потерял управление. Машину занесло, она выехала на встречку, ударилась об авто свидетеля, вылетела с дороги и, в конечном счёте, оказалась в канаве.

Утопленный Lamborghini telegraaf.nl

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Далее наступает наиболее интересный момент: после случившегося водитель Ламборгини как ни в чём не бывало пересел в другое авто кортежа и скрылся.

Утопленный Lamborghini

Прибывшие на место полицейские обнаружили только пустой автомобиль и очевидца аварии. Суперкар из болота достали спасатели; судя по всему, его ремонт обойдется дорого, поскольку Aventador пострадал от воздействия воды и грязи, а также получил некоторые повреждения кузова (это как минимум). Правоохранители уже установили личность горе-водителя и пытаются найти его, чтобы воссоздать полную картину аварии.

Утопленный Lamborghini telegraaf.nl

К слову, Lamborghini Aventador является одним из самых дорогих авто современности. В зависимости от версии, комплектации и тюнинга его стоимость составляет примерно от 400 до 800 000 долларов.

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, это не единственный похожий случай, который произошёл в Нидерландах. Не так давно там был утоплен новый кроссовер Audi RS Q8. Владелец успел поездить на авто всего три недели.

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