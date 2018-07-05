Пропонується прирівняти створення п'яницею (або під наркотиками) ДТП з смертельними наслідками до умисного вбивства! За проект закону № 7064 вчора проголосували 240 депутатів.

Законопроектом пропонується, що за діяння, передбачені частинами 1-3 статті 286, вчинені особою, що перебувала у стані алкогольного сп’яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних або інших одурманюючих засобів, карати позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк десять років.

Також законопроектом передбачено, що особа, яка позбавлена права керувати транспортним засобом, не маючи права на керування транспортним засобом керувала ним, каратиметься позбавленням волі на строк п’ять років з позбавленням права керувати транспортними засобами пожиттєво.

Хтось скаже, що це занадто жорстко..

А я відповім:

1) Це європейські норми, бо якраз в Німеччині можна без проблем опинитись в буцегарні за жорсткі порушення ПДР (особливо п'яниці). Я ще і ідіотен тест би ввів! Хотіли ж в Європу?

2) Яка різниця для нормальної людини, яка не сідає п'яним за кермо, стосовно жорсткості покарання за цей злочин (саме злочин, а не порушення)? Чому я маю обговорювати міру покарання за п'яне ДТП або угон, якщо я не збираюсь красти чужу автівку або сідати за кермо п'яним та вбивати людей? Хай хоч довічне ув'язнення вводять! Невже люди, які говорять, що це дуже жорстко, потенційно допускають думку про те, що вони самі почнуть красти авто або їздити п'яним????