Ремонт дорог: "Укравтодор" возьмет кредиты у трех госбанков

На ремонт и строительство дорог в 2020 году "Укравтодор" дополнительно привлечет 19,3 млрд грн. Около половины этой суммы – кредитные деньги от украинских банков.

Агентство рассчитывает уже в марте получить средства от трех госбанков, которые выступят кредиторами инфраструктурных проектов. Об этом в эксклюзивном интервью ObozTV рассказал глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков.

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Речь идет о реконструкции и строительстве свыше 4000 км дорог государственного значения. На эти цели привлекут средства из разных источников. В частности, из дорожного фонда госбюджета (31,5 млрд грн), а также международных проектов со Всемирным банком и ЕБРР.

Кроме того, часть средств будет привлечена под государственные гарантии.

Кубраков напомнил, что общий лимит государственных гарантий, которые может привлекать Украина, составляет чуть более 28 млрд грн, часть из них пойдет на "Укроборонпром".

"Другую часть – 19,3 млрд грн – забираем мы. Примерно половина денег будет привлечена от украинских банков, это будут кредитные деньги. Еще половина – за счет размещения еврооблигаций", – сообщил глава "Укравтодора".

По его словам, сейчас проходит активная фаза тендерного отбора, проектирования и государственной экспертизы проектов т.н. второй и третьей очереди, которые будут стартовать с 1 апреля по 1 мая 2020 года.

Первая очередь, как и анонсировал премьер-министр Алексей Гончарук, начнется 1 марта.

За 2020 год в Украине собираются отремонтировать свыше 4000 км дорог государственного значения facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

Как сообщал OBOZREVATEL, также Кабинет министров Украины планирует отказаться от ямочного ремонта дорог в пользу строительства автомагистралей.

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