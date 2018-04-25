Борітеся — поборете! "Обозреватель" кричал 14 лет — Гройсман услышал!

"Обозреватель" с 2004 года каждый день громко и четко поднимает вопрос о борьбе с ужасным состоянием дорог в Украине. В проекте "Война на дорогах" мы постоянно пишем об ужасающей статистике смертей в результате ДТП. Мы много раз говорили, что из-за аварий в Украине погибло даже больше людей, чем на войне, которая вот уже пятый год идет на Донбассе.

Но власти оставляли наш глас без ответа. До тех пор пока премьер-министром не стал Владимир Гройсман, который первым из глав правительства всерьез занялся этой проблемой.

25 апреля правительство утвердило государственную программу повышения безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года, предусматривающую уменьшение смертности на дорогах до 2020 года не менее чем на 30%. И это уже можно считать важной победой.

Тем не менее "Обозреватель" продолжит следить за развитием ситуации, а также тем, как будет проходить голосование по одобрению программы в парламенте.

Цель программы

В ходе решающего заседания премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что сейчас на дорогах в результате ДТП ежедневно гибнут 11 людей, и 11 тысяч ДТП происходят ежегодно.

"Чтобы это изменить, мы делаем реконструкцию и ремонт дорог, вводим новый уровень безопасности. В новой программе правительства есть необходимые полномочия для тех, кто будет бороться за безопасность", - говорится в его Twitter.

Новости Гройсман заявил о выделении колоссальных средств на ремонт дорог в Украине

Кроме того, Гройсман подчеркнул, что облсоветы также должны начать местные программы борьбы со смертностью на дорогах.

"Предлагаю в оценку работы местной власти также заложить показатель количества смертей от ДТП. Власть в регионах также бороться с этой проблемой", - добавил премьер.

Сколько денег выделят?

Согласно государственной программе:

• На инфраструктуру безопасности, в частности, кольцевые развязки, их запланировано 500 с финансированием более чем 1 млрд грн.

• Островки на въездах в населенные пункты - тоже 500 - около 1 млрд грн.

• Безопасные пешеходные переходы - 6400 - более 1 млрд грн.

• Пешеходные переходы с осветительными панелями - 1,5 тысячи единиц - 150 млн грн.

• Ликвидация мест концентрации ДТП на дорогах - насчитали 109 мест - 259 млн грн.

• Новое барьерное ограждение, новые дорожные знаки и тому подобное.

Уникальный премьер

Премьер Владимир Гройсман явно задался целью решить одну из "вечных" проблем Украины. Во всяком случае с 2016 года на ремонт дорог средств выделяется все больше.

Два года назад на это были выделены рекордные 13 млрд грн. А в 2017 году - 18,1 млрд грн. Впрочем, непосредственно не ремонт дорог из этой суммы пришлось только 5,3 млрд грн. Остальные средства пошли на погашение кредитов, выплату долгов и эксплуатационное содержание дорог. Еще часть средств Укравтодор привлекал с помощью кредитов.

Новости Где отремонтируют дороги в Украине и сколько потратят

Это меньше чем необходимо, но даже этих средств хватило, чтобы отремонтировать за год более двух тысяч километров дорожного покрытия. Это стало рекордным показателем за годы независимости. Понятно, что и этого недостаточно, но позитивная тенденция внушает надежду на скорое решение проблемы.

Дороги - важнейший фактор экономики страны. А их ужасное качество в Украине - одна из главных причин того, почему ситуация все еще плачевна.

Если это удастся изменить, то правительство Гройсмана точно войдет в историю Украины - с жирным знаком плюс, а не минус, как это было со многими предшественниками.

Теперь для окончательного утверждения программа должна быть одобрена Верховной Радой. Остался всего один шаг, но его тоже нужно сделать.