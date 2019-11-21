Центр Одессы навсегда закроют для автомобилей по выходным и праздникам

Власти Одессы намерены ограничить проезд автомобилей в центральную часть города в выходные и праздничные дни.

Только проживающие там жители смогут проехать на автомобилях в район Оперного театра, Екатерининской площади, ул. Гоголя, Ришельевской и ряда других улиц центра города. Об этом сообщил вице-мэр Одессы Павел Вугельман на своей странице в Facebook.

Центр Одессы с высоты птичьего полета Южный курьер

Вугельман отметил, что предложенные ограничения сделают центр города более привлекательным для туристов и одесситов, и что данное решение – аналог европейской практики.

Центр Одессы Google Maps, скриншот

Схема ограничений сейчас лежит на согласовании в дорожной полиции. В мэрии пока называют дату вступления изменений, известно лишь, что схема начнет действовать сразу после согласования полицией.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на улицах Одессы впервые в истории города появился новый вид транспорта. Он будет ходить по одному из самых длинных маршрутов городской транспортной сети.

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