Премиум по-французски: тестируем DS 7 Crossback

Французский кроссовер DS 7 Crossback занимает верхнюю строчку в иерархии кроссоверов бренда DS. Команда АвтоОбоза разбиралась, можно ли всерьез говорить о премиум-классе или это очередная фантазия маркетологов.

Внешний шарм

Начнем, традиционно с внешнего облика. Автомобиль, безусловно, привлекает внимание своим нетривиальным дизайном экстерьера. Обилие хрома, уникальная светодиодная оптика и крупная эмблема DS на ромбовидной решетке радиатора привлекают внимание к машине.

Интересный силуэт с высокой поясной линией, хромированная окантовка стекол и объемные выштамповки в нижней части кузова создают гармоничный вид. Мало того, пороги полностью закрыты, так что одежда всегда будет чистой.

А сзади DS 7 Crossback вообще смотрится очень цельно благодаря 3D-фонарям, массивному диффузору и обилию хрома.

Удивительно, но машина выглядит крупнее, чем она есть на самом деле. Длина кроссовера 4573 мм, а колесная база – 2738 мм. По своим размерам DS 7 Crossback находится между Audi Q3 и Audi Q5. В полной мере насладившись дизайном этого автомобиля, отправляемся знакомится с салоном.

Бриллианты навсегда?

Дизайнеры интерьера разгулялись не на шутку. Кругом ромбы, призванные якобы напомнить об огранке бриллиантов. Спорное решение. Да и по количеству ромбов всех размеров явный перебор. Приборная панель с двумя цифровыми дисплеями имеет претенциозный дизайн и перегружена деталями. Складывается впечатление, что каждый, кто работал над интерьером хотел добавить что-нибудь от себя, поэтому получился какой-то набор Lego.

Да и к эргономике есть вопросы. Например, зачем было располагать клавиши стеклоподъемников на трансмиссионном тоннеле, а регулятор положения зеркал – на торпеде слева от рулевой колонки? Авторы этого решения видимо долгое время ездили на Renault Logan.

Теперь перейдем к гордости создателей интерьера DS 7 Crossback – многостраничной шкале приборов. Графика странная и малоинформативная, и опять эти ромбы…

Интересная деталь, призванная подчеркнуть премиальность модели – аналоговые часы B.R.M., которыми украсили центральную чаcть торпеды. При выключенном зажигании они прячутся в панели. Ниже расположена ромбовидная кнопка запуска и остановки двигателя.

Водительское и пассажирское кресла у DS 7 Crossback не только снабжены всевозможными регулировками, но и имеют функцию массажа. Такой опцией не могут похвастать многие более дорогие конкуренты. Сами кресла очень удобные и приятные, снабжены подогревом и вентиляцией. Кожаная отделка выглядит симпатично и напоминает о моделях DS, которые выпускались ранее под брендом Citroen.

Доступ к заднему ряду сидений из-за широкого порога не очень удобный, но зато для пассажиров заднего ряда предусмотрели отдельный блок управления климатической системой, а спинки дивана имеют электропривод, позволяющий изменить угол их наклона. Такая премиальная опция доступна далеко не для каждого автомобиля класса "люкс".

Спереди для водителя и пассажира предусмотрены USB-порт, розетка на 12В и даже площадка для индукционной зарядки смартфона, а для задних пассажиров подготовили сразу 2 порта USB. Вот только подогрева задних сидений нет.

В машине предусмотрено множество отделений для мелочей, а багажное отделение имеет рекордный для класса объем 555 литров. Сам багажник – эталон практичности. Здесь есть все: отдельные ниши по бокам для мелочей, двойной пол с фиксатором положения полки, хороший свет, крючки и фиксаторы для багажа.

Мало того, под полом расположилась "докатка" и необходимый набор инструментов. Дверь багажного отделения снабжена электроприводом и системой бесконтактного доступа, которая действительно работает. Единственное, к чему можно придраться, так это большая погрузочная высота, но этим грешат большинство современных кроссоверов.

Мягко и комфортно

В движение наш DS 7 Crossback приводит безальтернативный 180-сильный 2-литровый турбодизель, работающий в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач японской компании Aisin. Это, на мой взгляд, прекрасный тандем как с точки зрения динамики, так и топливной экономичности. Расход топлива за время теста составил с учетов наших столичных пробок примерно от 4,5 до 6,5 л на 100 км в зависимости от активности использования педали акселератора. Для тех, кто предпочитает активный стиль вождения, подготовили режим Sport. Он позволит не только максимально реализовать возможности всех систем машины, но и насладиться приятным рокотом мотора.

Спереди на машине установлены стойки McPherson, а сзади – "многорычажка". Адаптивная подвеска DS Active Scan достаточно мягкая и комфортная, но при активном маневрировании появляется валкость и раскачка. Автомобиль обеспечивает достаточно комфортный уровень шумо- и звукоизоляции. Для меломанов в DS 7 Crossback есть высококачественная аудиосистема Focal Electra c 6-динамиками, предлагаемая в качестве опции.

Еще одной интересной опцией является система ночного видения, которая способна распознавать пешеходов, велосипедистов и даже домашних животных. Вообще, ночью DS 7 Crossback делает езду очень приятной и безопасной за счет адаптивной системы освещения. Например, фары не только меняют интенсивность своей работы, но и направление при поворотах, дополнительно подсвечивая внутренний радиус с помощью "противотуманки".

Комплектации и цены

Украинским покупателям предлагается три варианта исполнения DS 7 Crossback. Все версии хорошо укомплектованы. Стоимость стартует с 1 208 300 грн* за модификацию Performance Line. Вариант So Chic обойдется минимум в 1 317 900 грн*, а за топовую Grand Chic просят от 1 450 000 грн*. Уже в стартовой Performance Line есть все необходимое для комфорта и безопасности.

*Цены даны на 05.11.2020 г.

Резюме

Если вам нравятся французские автомобили, то DS 7 Crossback несомненной является квинтэссенцией французского стиля. В автомобиле много действительно премиальных "фишек", богатое оснащение и дорогие качественные материалы.

Но есть и досадные недоразумения, например, отсутствие подогрева задних сидений. Также к недостаткам можно отнести отсутствие выбора других вариантов двигателя и трансмиссии.

Отдельно стоит упомянуть эклектичный дизайн салона со спорными решениями как в области эргономики, так и компьютерной графики. В общем, прежде чем делать выбор в пользу DS 7 Crossback, стоит как следует подумать, готовы ли вы к компромиссам.

Благодарим Представительство PSA Group в Украине за помощь в проведении теста.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, новую премиальную модель DS будут делать на заводе Opel.