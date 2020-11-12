Восстанавливаем кожаный салон с минимальными затратами

С годами интерьер автомобиля изнашивается, а кожаное покрытие теряет свой блеск и привлекательность. Но восстановить первоначальный вид можно своими руками.

Как правильно ухаживать за кожаным интерьером и продлить его жизнь, поделились журналисты программы "Джедаи" на канале 2+2.

Основная грязь в салоне – это пыль и жир. Поэтому для начала убираем салон с помощью пылесоса, а затем щеткой зачищаем швы между сиденьями.

После предварительной уборки берем специализированный очиститель для кожи. Тщательно наносим и втираем средство мягкой щеткой. Очиститель нужно оставить на коже на несколько минут, и после этого протереть салон тряпкой из микрофибры.

Последний этап – полировка салона кондиционером или воском для кожи. Желательно, чтобы средство было в виде крема или пасты, и не содержало в своем составе растворителей. Для нанесения идеально подойдет обычная губка. Важно пройти кожу кондиционером сначала горизонтально, а затем вертикально, не пропустив ни одного шва.

Для лучшего эффекта повторяйте процедуру раз в три недели.

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