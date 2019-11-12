Почему внедорожники более требовательны к шинам, чем легковые авто?

Кроссоверы и внедорожники нуждаются в шинах с прочной конструкцией и усиленными боковинами.

Специалисты компании Nokian Tyres рассказали AutoOboz, почему внедорожникам и кроссоверам нужны особые летние и зимние шины, в которых используется другая резиновая смесь и более прочные материалы, нежели в шинах для легковых автомобилей.

Кроссоверы и внедорожники нуждаются в шинах с прочной конструкцией и усиленными боковинами nokiantyres.ua

"Большой размер и масса внедорожников, а также высокий профиль боковины создают проблемы с точки зрения конструирования шин. Здесь крайне важно сосредоточиться на достижении хорошей реакции руля и предсказуемого поведения шин в экстремальных условиях", – говорит Мартин Дражик, продакт-менеджер Nokian Tyres в Центральной Европе.

По-настоящему качественные шины выделяются из общей массы во всех сценариях вождения. Шины премиум-класса бесшумны на ровных и сухих асфальтированных дорогах. На мокрой или обледенелой дороге поведение премиальных шин в сравнении с шинами бюджетных моделей имеет очевидную разницу. В критических случаях вроде экстренного торможения или резкой смены полосы движения разница будет огромна.

Зимние шины Nokian Tyres nokiantyres.ua

"Разработчики и испытатели знакомы с экстремальными условиями, что позволяет им легко определять различия между разными типами шин. Однако, обычные водители вовсе не обязаны думать об этом. Они могут столкнуться с экстремальной ситуацией только один раз, но это будет момент, когда высококачественные шины с лихвой оправдают вложения", – говорит Дражик.

Более высокое давление для внедорожников

Водители легко могут повлиять на безопасность вождения, всего лишь регулярно проверяя давление в шинах. Рекомендованное производителем давление указано в руководстве по эксплуатации транспортного средства. Водители, привыкшие к легковым автомобилям, могут недокачивать шины в своем внедорожнике, а этого делать не стоит.

Водители легко могут повлиять на безопасность вождения, всего лишь регулярно проверяя давление в шинах nokiantyres.ua

"Внедорожники требуют немного более высокого давления в шинах, чем легковые автомобили, и эта разница важна. При выполнении аварийного маневра на тяжелом автомобиле необходимо, чтобы шина сработала правильно", – говорит Матти Морри, руководитель отдела технической поддержки клиентов Nokian Tyres

В целях обеспечения стабильного поведения шин Nokian Tyres рекомендует всегда накачивать зимние шины на 0,2 бар выше рекомендации производителя автомобиля.

Арамидное волокно укрепляет боковины

Эволюционный прогресс в шинной промышленности развивается стремительно и характеристики, которые важны для потребителей - безопасность, управляемость и экономия топлива – улучшаются из года в год.

"Инновации могут ускориться благодаря быстрому развитию материалов", – говорит Мартин Дражик. Он считает, что если производители шин получат в свое распоряжение новые виды сырья, характеристики шин наверняка заметно улучшатся.

Nokian Tyres уделяет особое внимание долговечности шин для внедорожников. Компания разработала уникальную технологию Nokian Aramid Sidewalls, которая укрепляет боковину шины – традиционно слабое место, подверженное порезам и другим видам повреждений. Усиленная сверхпрочными волокнами арамида боковина защищает шину от проколов, ударов и порезов. Это важно, как на проселочных дорогах, так и в городских условиях.

Усиленная сверхпрочными волокнами арамида боковина защищает шину от проколов, ударов и порезов nokiantyres.ua

Внедорожные шины обычно имеют высокий профиль, что обеспечивает большую площадь для повреждений. Внедорожники обычно водят более грубо, чем легковые автомобили. По словам Матти Морри, "там, где водители легковых автомобилей тормозят, владельцы внедорожников могут просто проехать, что приведет к сильным ударным нагрузкам на шину".

На украинском рынке зимняя линейка Nokian Tyres для внедорожников представлена популярными фрикционными моделями Nokian Hakkapeliitta R3 SUV и Nokian WR SUV 4. Шипованные шины представлены моделью Nokian Hakkapeliitta 9 SUV c шипами двух типов, обеспечивающих превосходные характеристики продольного и поперечного сцепления.

В 2019 году Nokian Tyres представила новинку для полноприводных автомобилей и пикапов – Nokian Hakkapeliitta LT3. Это первая в мире шина с шипами из нержавеющей стали, предназначенную для эксплуатации в экстремальных зимних условиях и при больших нагрузках.

На премиальные шины Nokian Tyres, приобретенные в шинных центрах сети Vianor, распространяется расширенная Hakka гарантия: бесплатный ремонт или замена поврежденной шины в течении года с дня покупки.

Более подробную информацию о компании Nokian Tyres и шинах Nokian вы найдете на сайте, а также на корпоративных страницах в Facebook и Instagram.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине презентовали новые зимние шины Nokian.

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