Volkswagen начал выпуск кроссовера, у которого нет имени

Компания Volkswagen отправила на конвейер новую модель. Это крупный кроссовер, у которого, впрочем, еще нет названия.

Производство новинки стартовало в Китае, на совместном предприятии FAW-Volkswagen. Автомобиль имеет длину 5160 мм – для понимания, это существенно больше размеров Touareg, на счету которого "лишь" 4754 мм.

Новый кроссовер Volkswagen com.cn

По дизайну новый кроссовер Volkswagen близок к другим SUV марки, ему присущи характерные атлетичные формы с заявкой на спортивность. Построена машина на модульной платформе MQB – одной из самой популярных "тележек" немецкого концерна.

Новый кроссовер Volkswagen com.cn

В моторную гамму безымянного Volkswagen входят два бензиновых двигателя – тубочетверка 2.0 на 186 или 220 л.с. и 2.5 V6 мощностью около 300 сил (точная отдача пока неизвестна). Все агрегаты состыковываются с 7-ступенчатым преселективным "роботом" и полным приводом.

Новый кроссовер Volkswagen com.cn

Интересно, что изначально эту модель планировали запустить в продажу не раньше следующего года, но, видимо, Volkswagen решил ускориться.

Новый кроссовер Volkswagen com.cn

Пока что автомобиль именуется как Volkswagen SMV Concept (а также внутризаводским обозначением VW416) – под этим названием в прошлом году дебютировал его прототип.

Как ранее писал OBOZREVATEL, из легендарного микроавтобуса Volkswagen сделали электромобиль.

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