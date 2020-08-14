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В Украине загорелся Maserati за $100 000 прямо на дороге

Стас Сидилев
Стас Сидилев
Новости
1,6 т.
Пожарные ликвидировали возгорание роскошного Maserati

Пожарные ликвидировали возгорание роскошного Maserati.

Во Львове загорелся роскошный седан Maserati Quattroporte прошлого поколения (2003-2013 годы). В свое время новым этот итальянский автомобиль стоил около $100 000.

По данным Top Gir, пожарных вызвал владелец автомобиля. Возгорание удалось ликвидировать спустя девять минут после приезда спасателей. Спасти двигатель автомобиля все же не удалось – моторный отсек полностью уничтожен огнем.

На данный момент б/у Maserati Quattroporte 5 поколения можно купить в Украине дешевле $20 000 с пробегом менее 100 000 км. Новая модель шестого поколения стоит от $110 390.

Ранее OBOZREVATEL показывал эффектное возгорание во время зарядки электромобиля, из-за которого пожар уничтожил несколько машин на парковке.

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