В Украине загорелся Maserati за $100 000 прямо на дороге

Во Львове загорелся роскошный седан Maserati Quattroporte прошлого поколения (2003-2013 годы). В свое время новым этот итальянский автомобиль стоил около $100 000.

По данным Top Gir, пожарных вызвал владелец автомобиля. Возгорание удалось ликвидировать спустя девять минут после приезда спасателей. Спасти двигатель автомобиля все же не удалось – моторный отсек полностью уничтожен огнем.

На данный момент б/у Maserati Quattroporte 5 поколения можно купить в Украине дешевле $20 000 с пробегом менее 100 000 км. Новая модель шестого поколения стоит от $110 390.

Ранее OBOZREVATEL показывал эффектное возгорание во время зарядки электромобиля, из-за которого пожар уничтожил несколько машин на парковке.

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