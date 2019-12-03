В Украине намерены увеличить штрафы для водителей

МВД Украины намерено инициировать законы, чтобы усилить ответственность за совершение ДТП в состоянии опьянения и нарушение скоростного режима.

Об этом сообщили в программе "Полицейская волна" на телеканале "Еспресо".

В министерстве предлагают усилить ответственность до пяти лет тюрьмы за совершение ДТП в состоянии опьянения, повлекшее тяжкие последствия.

В инициативе предлагают также существенное увеличение штрафов. В частности для лиц, что управляли авто, хотя не получали водительского удостоверения, а также для тех, кого суд лишил такого права. За это предлагают штрафовать на 10 200 гривен.

За превышение скорости более чем на 50 километров в полиции намерены накладывать штраф в размере 3400 гривен.

Штрафы для водителей Реальная Украина

Новым законопроектом также предлагается останавливать водителей с целью проверки на состояние опьянения. А также исключить возможность судьям передавать материалы на водителей, которых поймали за пьяное вождение, на рассмотрение трудового коллектива, и закрывать такие дела за малозначительностью.

Отметим, что в Украине с начала года произошло почти 130 тысяч ДТП в них погибли 2716 человек, более 26 тысяч человек получили травмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в середине декабря в Украине представят цифровые водительские права и техпаспорт автомобиля.

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