Ураган на колесах: седан BMW разогнали до 350 км/ч

Известное в мире тюнинга ателье G-Power презентовало свое очередное творение.
G-Power Hurricane RS
g-power.com
В компании посчитали, что "стоковый" BMW M5, даже в 625-сильной версии Competition, недостаточно мощный и быстрый. Поэтому они решили серьезно подойти к этому вопросу, в результате чего на свет появился Hurricane RS.
G-Power Hurricane RS
g-power.com
Главным достоинством новинки является форсированный до 829 л.с. 4,4-литровый V8 с двумя турбонагнетателями, который выдает гигантский крутящий момент в 1050 Нм.
Под карбоновым капотом – 829-сильный V8
g-power.com
С его помощью спортседану требуется на разгон до первой сотни столько же времени, что и гиперкару Bugatti Veyron – 2,5 секунды. А максимальную скорость ограничили электроникой на отметке 350 км/ч.
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G-Power Hurricane RS
g-power.com
Автомобиль окрашен в яркий оранжевый цвет. Вместо обычного капота установили карбоновый аналог. Кроме того, из углепластика выполнены и другие кузовные элементы, включая боковые юбки, передний и задний спойлеры.
Штатную выпускную систему заменили на титановую с квартетом карбоновых выхлопных патрубков
g-power.com
G-Power Hurricane RS
g-power.com
Крепче держаться за дорогу суперседану помогают 21-дюймовые кованые диски с низкопрофильными высокоскоростными шинами от Michelin.
G-Power Hurricane RS получил изящные 21-дюймовые кованные диски
g-power.com
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