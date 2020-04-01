Ураган на колесах: седан BMW разогнали до 350 км/ч

Известное в мире тюнинга ателье G-Power презентовало свое очередное творение.

G-Power Hurricane RS g-power.com

В компании посчитали, что "стоковый" BMW M5, даже в 625-сильной версии Competition, недостаточно мощный и быстрый. Поэтому они решили серьезно подойти к этому вопросу, в результате чего на свет появился Hurricane RS.

G-Power Hurricane RS g-power.com

Главным достоинством новинки является форсированный до 829 л.с. 4,4-литровый V8 с двумя турбонагнетателями, который выдает гигантский крутящий момент в 1050 Нм.

Под карбоновым капотом – 829-сильный V8 g-power.com

С его помощью спортседану требуется на разгон до первой сотни столько же времени, что и гиперкару Bugatti Veyron – 2,5 секунды. А максимальную скорость ограничили электроникой на отметке 350 км/ч.

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G-Power Hurricane RS g-power.com

Автомобиль окрашен в яркий оранжевый цвет. Вместо обычного капота установили карбоновый аналог. Кроме того, из углепластика выполнены и другие кузовные элементы, включая боковые юбки, передний и задний спойлеры.

Штатную выпускную систему заменили на титановую с квартетом карбоновых выхлопных патрубков g-power.com

G-Power Hurricane RS g-power.com

Крепче держаться за дорогу суперседану помогают 21-дюймовые кованые диски с низкопрофильными высокоскоростными шинами от Michelin.

G-Power Hurricane RS получил изящные 21-дюймовые кованные диски g-power.com

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