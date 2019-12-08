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8 декабря • обновлено в 09:55
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Украинец скрестил BMW и ВАЗ. Что из этого вышло

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На улицах Ивано-Франковска засняли довольно необычный автомобиль. Спереди он выглядит как BMW 5 Series в кузове Е39, а со всех других сторон –ВАЗ-2113.

Как пишет TopGir, на самом деле перед нами самая обычная Лада, просто с таким вот своеобразным тюнингом. Ее носовая часть полностью повторяет знаменитый баварский седан: у BMW были позаимствованы передний бампер со встроенной решеткой радиатора, оптика и бампер.

ВАЗ-2113 с передней частью от BMW

ВАЗ-2113 с передней частью от BMW

topgir.com.ua

ВАЗ-2113 с передней частью от BMW

ВАЗ-2113 с передней частью от BMW

topgir.com.ua

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Какие-то конкретные выводы по такому тюнингу сделать сложно: с одной стороны, машину нельзя назвать гармоничной, но с другой – работы была проделана качественна (согласитесь, руки у мастера золотые) и, как минимум, обращает на себя внимание.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новости автомира
Теги
тюнинг BMW ВАЗ
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