Украинец скрестил BMW и ВАЗ. Что из этого вышло

На улицах Ивано-Франковска засняли довольно необычный автомобиль. Спереди он выглядит как BMW 5 Series в кузове Е39, а со всех других сторон –ВАЗ-2113.
Как пишет TopGir, на самом деле перед нами самая обычная Лада, просто с таким вот своеобразным тюнингом. Ее носовая часть полностью повторяет знаменитый баварский седан: у BMW были позаимствованы передний бампер со встроенной решеткой радиатора, оптика и бампер.
ВАЗ-2113 с передней частью от BMW
topgir.com.ua
ВАЗ-2113 с передней частью от BMW
topgir.com.ua
Какие-то конкретные выводы по такому тюнингу сделать сложно: с одной стороны, машину нельзя назвать гармоничной, но с другой – работы была проделана качественна (согласитесь, руки у мастера золотые) и, как минимум, обращает на себя внимание.
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