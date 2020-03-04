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4 марта • обновлено в 16:49
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Toyota отказалась показывать новый кроссовер в интернете

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Новый кроссовер Toyota не показали на Женевском автосалоне. Мероприятие отменили, но проводить онлайн-премьеру японская компания отказалась.

Все производители, которые планировали показывать свои новые автомобили в рамках автошоу, перешли в режим онлайн-премьер. Как выяснил OBOZREVATEL, Toyota решила не следовать примеру других. Поэтому в компании решили дождаться возможности показать компактный кроссовер наживо.

У нового кроссовера Toyota есть задние фонари. Ура

У нового кроссовера Toyota есть задние фонари. Ура

toyota.com

При этом в Toyota не уточнили, когда именно стоит ждать дебюта неназванной пока модели. Возможно, это произойдет в США на автошоу в Нью-Йорке, которое запланировано на апрель. Конечно, если и его не отменят из-за распространения коронавируса.

Компания показала силуэт новой модели

Компания показала силуэт новой модели

toyota.com

Возвращаясь к новой модели Toyota, о ней пока известно не так много. Компания распространила пару тизеров, которые оказались не слишком информативными изображениями. Но мы знаем, что маленький кроссовер построен на базе Toyota Yaris.

C-HR – на данный момент самый маленький кроссовер Тойота

C-HR – на данный момент самый маленький кроссовер Тойота

toyota.com

К тому же, для новинки предложат гибридную силовую установку и полный привод. По размерам новая Тойота окажется меньше другого кроссовера – Toyota C-HR. Размышляя о дизайне, можно предположить, что производитель готовит адаптированный для европейского рынка Daihatsu Rocky. Но для полноты картины стоит дождаться мировой премьеры.

Новый кроссовер Daihatsu Rocky может появиться в Европе под видом Toyota

Новый кроссовер Daihatsu Rocky может появиться в Европе под видом Toyota

toyota.com

Daihatsu Rocky 2020

Daihatsu Rocky 2020

toyota.com

Ранее OBOZREVATEL сообщал о подделке Toyota Land Cruiser 200, которую увидели на дороге.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
новости Женевский автосалон Toyota кроссовер новые авто авто
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