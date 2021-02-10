Сколько стоят лучшие автомобили 2021 года: топ моделей

В рамках национальной премии "Автомобиль года" профессиональное жюри совместно с украинцами определили финалистов состязания.

Лучшие автомобили готовы сразиться за победу. А пока AutoOboz разобрался, сколько стоят новые модели, которые назвали лучшими.

В 2021 году разброс между сегментами получился невероятно широким. Сразу стоит отметить, что цены претендентов на звание лидера варьируются от $14 000 до $93 000. То есть, выбрать машину по вкусу и средствам смогут как покупатели доступных авто, так и любители премиума.

Citroen C3 – самый дешевый представитель десятки лучших с ценой от 389 000 грн. Это компактный городской хэтчбек, который не так давно претерпел рестайлинг и получил смелый стильный дизайн. Эта машина позволит выделиться в потоке и легко поместится на узких улицах.

Украинцы обожают Skoda Octavia. В новом поколении чешская модель возвела в абсолют все то, что так хорошо умеет. Практичность, комфорт, надежность и эргономика – все это можно получить в обмен на 571 110 грн.

За звание "Кроссовер года" борется и компактный Skoda Kamiq. Этот стильный автомобиль предлагает яркий дизайн и продуманный вместительный салон. Дилеры просят 483 061 грн за базовую модификацию.

Немецкий седан Audi A4 – сильный игрок в своем сегменте. С этим согласны как украинские автомобилисты, так и профессиональное жюри. Сдержанный стиль автомобиля сочетается с техническими достижениями немецкого автопрома. Премиальный седан можно купить от 1 101 223 грн.

Еще одна машина производителя, которая на этот раз соревнуется за звание лучшего внедорожника, – большой кроссовер Audi Q7. Стоит от 1 861 51 грн.

E-class – еще один представитель немецкого премиума. Но эта модель выступает в более высоком классе в сравнении с Audi A4. Седан бизнес-класса от Mercedes не нуждается в представлении. Отметим только, что минимальная цена в Украине – 1 486 230 грн.

В конкурсе "Автомобиль года" в 2021-м Porsche выступает с электромобилем Taycan. Это самая дорогая машина в состязании, которая стоит от 2 568 960 грн. Это первый 100-процентый электрокар производителя, который произвел настоящий фурор во всем мире. Украина – не исключение.

В 2021 году Ford привез на украинский рынок Kuga – известный компактный кроссовер, который не так давно сменил поколение и в свежем дизайне с целым арсеналом оснащения готовится бороться за сердца украинцев. Стоит от 813 898 грн.

Сильный претендент в категории "Кроссовер года" – Peugeot 2008. Украинцы уже полюбили этот компактный эффектный автомобиль – на дорогах их становится все больше. Тем, кому машина нравится, необходимо заплатить за покупку минимум 624 800 грн.

Автомобили Volvo известны безопасностью, комфортом и технологическим потенциалом. Защищать ценности компании в ежегодном всеукраинском конкурсе будет кроссовер XC40, который в базовом исполнении оценен в 1 063 376 грн.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о ценах на самые популярные модели автомобилей в Украине. Многие машины подорожали, а некоторые даже подешевели.