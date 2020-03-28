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28 марта • обновлено в 14:45
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Skoda в Украине: покупай online, обслуживайся безопасно

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Компания "Еврокар", официальный дистрибьютор автомобилей Skoda в Украине, информирует, что все дилерские центры продолжают свою работу с соблюдением требований действующего законодательства.

Приобрести автомобиль возможно онлайн на сайте и согласовать его адресную доставку с дилерским центром. Пройти плановое сервисное обслуживание или произвести ремонт в случае технической неисправности автомобиля можно на фирменных СТО Skoda. Они работают в штатном режиме с соблюдением всех защитных мер, направленных на препятствие распространения вируса.

Приобрести автомобиль Skoda можно с помощью online-сервиса

Приобрести автомобиль Skoda можно с помощью online-сервиса

skoda-auto.ua

Для того, чтобы совершить online заказ или покупку автомобиля нужно:

– зайти на сайт и воспользоваться конфигуратором чтобы выбрать модель, а возможно, создать собственную модификацию автомобиля, либо, можно перейти на сайт авторизованного дилера в регионе.

– заполнить заявку и оформить заказ автомобиля через онлайн-форму.

После получения заказа менеджер авторизованного дилера свяжется с вами для его уточнения; подберет автомобиль из имеющихся на складе или разместит заказ в производство; оформит договор и счет на оплату; согласует дату, время и место передачи автомобиля.

Станции технического обслуживания Skoda работают, в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины №237 от 25.03.2020 года. Если у вас возникла необходимость в проведении ремонта или планового сервисного обслуживания, все необходимые регламентные работы осуществляются в сервисных центрах Skoda по всей территории Украины.

Обеспечение вашей мобильности и безопасности – наш приоритет. На СТО Skoda применяются необходимые меры санэпидимической и противовирусной защиты.

Принципы нашей работы направлены на обеспечение комфорта, а главное безопасности наших клиентов и сотрудников. Ежедневно мы проводим контроль состояния здоровья наших сотрудников, а работники всех дилерских центров обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Команда компании "Еврокар" желает крепкого здоровья, терпения и выдержки нашим клиентам! Будьте дома и оставайтесь здоровыми!

Как писал ранее OBOZREVATEL, электромобили Skoda вызвали большой интерес покупателей.

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Читайте все новости по теме "Автоновости Украины" на OBOZREVATEL.

Автор
Сергей Иванов
Тема
Автоновости Украины
Место
Украина
Теги
Skoda новые авто новости авто
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