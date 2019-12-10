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10 декабря • обновлено в 21:12
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Sкода дарит праздник детям

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Компания "Еврокар", официальный дистрибьютор автомобилей Skoda в Украине, продолжает ежегодную инициативу "Клоуны Skoda детям", в рамках которой состоятся благотворительные концерты.

Об этом сообщает пресс-служба компании. В канун Рождественских праздников, с 16 по 20 декабря, в рамках социального проекта, профессиональные аниматоры посетят детские больницы Киева. Приглашаем всех стать частью доброй инициативы!

Skoda дарит праздник детям

Skoda дарит праздник детям

skoda-auto.ua

Продолжая социальный проект "Клоуны Skoda детям" компания "Еврокар" подготовила концертную программу для детей, находящихся на стационарном лечении в киевских больницах, а также для тех, которые не имеют возможности посетить праздничные мероприятия.

С 16 по 20 декабря команда веселых аниматоров на стильном автомобиле Skoda посетит деток в больницах и подарит хорошее настроение, радость и праздничные подарки. Мы глубоко убеждены, что улыбки, веселье, а также радость способствуют быстрому выздоровлению детей, и 16 лет существования проекта прямое тому доказательство.

Skoda дарит праздник детям

Skoda дарит праздник детям

skoda-auto.ua

Приглашаем всех принять участие в социальной инициативе и пожертвовать произвольную сумму в благотворительные боксы, установленные дилерскими предприятиями Skoda в разных регионах нашей страны. Собранные средства направятся в "Институт сердца Министерства здравоохранения Украины" и будут переданы детям с пороками сердца из малообеспеченных семей и детям-сиротам.

Призываем вас вместе совершить чудо: помочь детям быстрее выздороветь и вернуться домой, где они смогут в кругу близких и родных встретить Новый год и Рождество!

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Skoda предлагает популярную модель Octavia по привлекательной цене.

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Читайте все новости по теме "Автоновости Украины" на OBOZREVATEL.

Автор
Сергей Иванов
Тема
Автоновости Украины
Место
Украина Киев
Теги
Skoda новости авто
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