Самый жуткий в мире Daewoo Lanos прописался в Харькове

В марте этого года в Украине выставили на продажу очень странный Daewoo Lanos. Несмотря на жуткий тюнинг, этот автомобиль все же обрел нового владельца.

Так, на момент продажи у этого Ланоса были номера Кировоградской области. Теперь же он на харьковской регистрации. Фото автомобиля на новых номерных знаках опубликовал Instagram-аккуаунт h_kharkov.

Самый странный в мире Ланос. Фото: instagram.com/h_kharkov

В свое время об этом Ланосе даже рассказывал популярный автомобильный блогер ArchiLow. В своем видео "Царство колхоза, тюнинга и амбиций", он откровенно был удивлен тому, что кто-то может купить этот автомобиль (рассказ об этой этой машине на видео ниже – с 16.38). Но, как оказалось, покупатель всё же нашёлся. Изначально автомобиль продавали за 5000 долларов, но в конечном счете он ушёл за $4000.

Самый странный в мире Ланос. Фото: instagram.com/h_kharkov

Напомним, от обычного Ланоса тюнингованный седан отличается обвесом с массивными бамперами и крыльями, а также передними фарами от Honda Accord 7 и фонарями в стиле старых Ferrari. Помимо того, у машины заварены задние ручки, а салон получил новые сиденья с двухцветной отделкой (в т.ч. алькантарой) и спортивным рулем.

Под капотом также установлен нестандартный двигатель – 2,0-литровый мотор от Opel Calibra мощностью не менее 150 л.с.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика!

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