Самый мощный автомобиль оснастили кондиционером для помещений

Bugatti Chiron – самый мощный серийный автомобиль в мире. Отдача его 8-литрового двигателя W16 составляет 1500 л.с. Такому транспортному средству необходим мощный кондиционер.

Юлия Лемке – создатель уникального кондиционера. Фото: Bugatti

Инженер компании и доктор технических наук Юлия Лемке считает, что климатическая установка Bugatti Chiron способна эффективно охладить помещение площадью 80 квадратных метров. Собственно, под руководством Лемке и был разработан кондиционер для французского гиперкара.

Технический специалист утверждает, что разработка такой климатической установки оказалась настоящим вызовом. Основная проблема как раз в огромном и мощном двигателе, который находится в пределах колесной базы за креслами и сильно нагревает салон. Внутреннее пространство необходимо эффективно охлаждать, чтобы водителю и единственному пассажиру не было жарко.

Преемник Bugatti Veyron дебютировал в 2016 году Фото: Bugatti

В то же время работа кондиционера внутри настолько дорогого автомобиля (около $3 000 000) вообще не должна быть заметна для людей. При этом наличие какого-либо режима для "разгона" при включении охлаждения недопустимо. Климатическая установка должна быстро включаться и мгновенно оптимизировать внутреннюю температуру салона до выбранного уровня.

Bugatti Chiron – очень мощный автомобиль, который необходимо эффективно охлаждать. Фото: Bugatti

В итоге кондиционер Bugatti Chiron получил мощный компрессор и два конденсатора. Установка способна выдавать поток охлажденного воздуха, длина которого превышает 9 м. Хотя непосредственно автомобилю такая "протяженность холода" и не нужна.

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