Самый крутой электромобиль: на видео показали, как он едет

Электромобили – новая действительность для транспорта. Во всяком случае, так считают некоторые эксперты. Оказалось, что настроенные на экологию EV можно сделать очень эмоциональными.

OBOZREVATEL выяснил, что для этого необходимо взять за основу знаменитый спорткар. Chevrolet Corvette C7 отлично подойдет. Именно так и поступили специалисты компании Genovation (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Электрический Chevrolet Corvette C7 даже умеет "дымить" скриншот из видео

Для этого прежний двигатель внутреннего сгорания заменили электромотором на 800 л.с. и 973 Нм крутящего момента. Вся мощность подается на задние колеса посредством 8-ступенчатой автоматической КПП.

На видео электромобиль "Шевроле Корвет" разогнался до 338 км/ч. Это при том, что автомобиль потяжелел относительно стандартной модели с ДВС приблизительно на 500 кг. Но удивляет другое – тишина, с которой суперкар набирает невероятную скорость.

Как сообщал OBOZREVATEL, эффектный электромобиль из Нидерландов с запасом хода 800 км и солнечными панелями установил важный рекорд.

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