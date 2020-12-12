Самые надежные кроссоверы, которые почти не ломаются: ТОП авто

Кроссоверы сегодня на пике формы. Во всяком случае, об этом говорят продажи, ведь SUV продолжают вытеснять с рынка привычные седаны.

В многообразии моделей легко запутаться, но AutoOboz собрал самые надежные кроссоверы, которые реже других доставляют проблемы своим владельцам. Благодаря этому с выбором будет определиться проще.

Компактный кроссовер Q2 – эксперимент для немецкого бренда, который стартовал в 2016 году. Судя по всему, довольно успешно, ведь автомобиль получился надежным. Хорошо, что выбрать можно как среди подержанных экземпляров, так и купить новую машину.

Первое поколение Audi Q5 появилось в 2008 году. Кроссовер буквально ворвался в быстрорастущий сегмент и уже как следует запомнился покупателям. Кажется, что Q5 был с нами всегда. Особенно надежна модель в категориях 7- и 9-летних авто.

В сравнении с актуальным корпоративным стилем баварского бренда первый BMW X1 (2009) выглядит довольно консервативно. К тому же, владельцы очень довольны надежностью машины, что тоже большая редкость.

Mazda CX-3 – все еще актуальная модель, которая разве что успела претерпеть небольшой фейслифтинг. Значит, не обязательно обращать внимание на новый экземпляр – можно купить подержанное авто в хорошем состоянии. Трехлетние кроссоверы ведут себя вполне неплохо.

Название этой модели все почти забыли – преемника зовут GLC. Когда GLK появился около 10 лет назад, многих новинка поставила в замешательство. Некоторые даже предположили, что это новый "Гелендваген". На деле компания создала среднеразмерный кроссовер с брутальным дизайном, который очень понравился покупателям.

Интересно, что второе поколение GLK, которое получило имя GLC, также оказалось успешной моделью. Во всяком случае, машина все еще новая, но трехлетние экземпляры не могут охарактеризоваться серьезными проблемами.

Mitsubishi ASX – настоящий долгожитель. На некоторых рынках известен под именем Mitsubishi Outlander Sport. Но везде владельцы сходятся во мнении, что модель надежная. За долгий жизненный цикл этот японский компактный кроссовер претерпел три рестайлинга. Последний сделал облик намного свежее и гарантировал еще несколько лет производства.

Porsche, как правило, создает довольно надежные автомобили. Разумеется, стоит делать поправку на премиальный сегмент капризных моделей, но в рамках жанра с этими немецкими суперкарами все в порядке. Один из наиболее практичных – кроссовер Macan – радует покупателей редкими поломками. Главное, не экономить на обслуживании.

Полноразмерный кроссовер Touareg является наиболее премиальной моделью Volkswagen и очень популярным автомобилем. Десятилетние экземпляры все еще на ходу и отлично себя чувствуют, обходя в этих вопросах намного более дешевые машины.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о самых надежных хэтчбеках. Эти модели редко беспокоят владельцев серьезными поломками.