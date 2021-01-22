Самые дешевые авто с АКПП: что купить в Украине до 30 000 грн

Давайте на чистоту: купить машину за 30 000 грн непросто, а в случае выбора АКПП (автоматической коробки) ситуация дополнительно усложняется. Но ничего невозможного не существует.

AutoOboz подобрал самые интересные предложения украинского рынка, которые позволяют уложиться в ограниченный бюджет, но передвигаться с комфортом. Хотя сперва стоит разобраться в нюансах.

В чем плюсы? С преимуществами АКПП спорить трудно – сегодня почти никто не хочет управляться с механической коробкой. Это не так сложно, но МКПП все же стремительно сдает позиции в статистике продаж. Однако какие могут быть минусы? В конкретном случае, когда бюджет ограничен 30 000 грн, придется иметь дело исключительно с рынком б/у авто. С другой стороны, такая сумма денег позволит присмотреться разве что к классическому автопрому. Если видите в этом преимущество, продолжим! И да, по понятным причинам здесь обойдемся без советских машин – очевидный плюс.

Talbot Horizon – настоящий выбор для энтузиастов. Вы ведь даже никогда не слышали о такой машине, верно? Сделаем вид, что просто забыли. Напоминаем: Talbot – франко-британский автопроизводитель, сегодня права на компанию принадлежат Peugeot и Citroen. А непосредственно Horizon являлся локализованной для европейского рынка модификацией американского хэтчбека Chrysler. Такая сложная история.

Тем не менее, выглядит автомобиль 1983 года очень стильно, отлично звучит и бонусом – неплохо сохранился. Машина требует небольшого ремонта, а пробег равен 200 000 км. Просят за авто чуть меньше 20 000 грн. Единственный недостаток – запчасти.

Volvo 744 1989 года за 28 000 грн – неплохой выбор. Да, машина не выглядит свежей. Но это довольно крутой шведский седан с классическим дизайном и автоматической КПП. К тому же, старые Volvo довольно надежны. Пробег – 193 000 км.

За те же 28 тысяч можно присмотреться к Nissan Gloria 1982 года. Внимание публики и соседей по трафику обеспечено. К тому же, это экзотика для украинских дорог – автомобиль в праворульном исполнении привезен из Японии. Правда, придется привыкать к такому расположению руля и наружным зеркалам заднего вида, установленным почти на носу машины. Если верить объявлению (лучше не стоит), машина преодолела 100 000 км.

Более традиционный вариант – второе поколение VW Passat 1985 года. За 28 000 грн предлагают автомобиль с пробегом 300 000 км. Не вдаваясь в подробности, можно отметить, что эта цифра выглядит несколько заниженной для немецкой машины 36-летней давности.

Но выглядит этот Passat классно. Конечно, автомобиль "устал" за эти годы, но все еще функционален и кажется удобным. Небольшой ремонт автоматической коробки – и еще поездит!

А теперь серьезно: Toyota Camry за 17 000 грн – настоящий джекпот! Машина 1988 года – модель второй генерации, потрясающе надежный автомобиль. Даже немного жаль, что конкретный экземпляр с пробегом 200 000 км требует ремонта двигателя. Но если решить эту проблему, знаменитый японский автомобиль прослужит очень долго.

Ford Taurus – как всегда, много автомобиля за мало денег. Этот седан 1991 года оценили в 28 тысяч гривен (пробег – 200 000 км). Время как следует потрепало эту машину, но такие деньги за 4,8-метровый седан с АКПП – сделка века. Интересно, что автомобиль на ходу. И выглядит довольно харизматично. Настоящая американская классика. Хотя теперь кажется, что немного дороговато.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о ценах на самые любимые автомобили украинцев. Оказывается, наши соотечественники мечтают купить довольно странные машины – во всяком случае, некоторые позиции способны удивить.