Рестайлинговый кроссовер Nissan Kicks представили в Японии

На японском рынке дебютировал обновленный кроссовер Nissan Kicks. Продажи новинки стартуют 30 июня по цене от 2,7 млн йен ($24845).

Презентованный в прошлом месяце в Тайланде, субкомпактный кроссовер, который в иерархии находится на ступеньку ниже Juke, получил японскую "прописку". Новинка будет предложена с гибридным силовым агрегатом, включающим 1,2-литровый 3-цилиндровый бензиновый мотор, тяговый электродвигатель и небольшую литий-ионную батарею энергоемкостью всего 1,57 кВтч. В движение модель приводится электромотором, а энергию для него обеспечивает ДВС, выполняющий функцию бензогенератора.

2021 Nissan Kicks. Фото: nissan.co.jp

Суммарная мощность силового агрегата составляет 129 л.с., а крутящий момент (260 Нм) доступен сразу после старта. Водитель может выбирать между 4-мя режимами работы системы: Normal, S, Eco и EV.

Помимо этого, Kicks предлагает систему полуавтоматического управления ProPilot, которая обеспечивает контроль за сохранением безопасной дистанции, удержания в полосе движения, автоматического экстренного торможения, а также предотвращения ошибочного использования педали акселератора.

2021 Nissan Kicks. Фото: nissan.co.jp

Новинка будет доступна в 13 различных цветах экстерьера, включая 4 двухцветных варианта. От предшественника модель отличается более крупной облицовкой радиатора и иной светотехникой.

2021 Nissan Kicks. Фото: nissan.co.jp

2021 Nissan Kicks. Фото: nissan.co.jp

В салоне появились новые цвета и материалы отделки, а также новый сенсорный экран с диагональю на 7 или 8 дюймов в зависимости от комплектации.

2021 Nissan Kicks. Фото: nissan.co.jp

2021 Nissan Kicks. Фото: nissan.co.jp

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Nissan показала новый кроссовер Nissan X-Trail.