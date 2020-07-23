Расход топлива: на сколько обманывают бортовые компьютеры авто

Немецкий автомобильный клуб ADAC проверил разницу между средним расходом по данным бортового компьютера и реальным расходом топлива автомобиля. Как выяснилось, тот расход, который показывают электронные системы, часто неверен – только около трети всех моделей выдают точные значения. Но у каких авто самые большие отклонения?

Всего в тесте ADAC участвовало 80 моделей автомобилей с различными типами силовых установок (бензин, дизель, электро и газ). При этом все автомобили участвовали в испытании с абсолютно одинаковыми дорожными и даже погодными условиями (это является обязательным условием для проведения сравнительного анализа).

Что в итоге? По данным ADAC, есть несколько машин, у которых реальный расход и расход по борт-компьютеру сходятся один в один: Это Kia Xceed 1.4 T-GDI, Mercedes B 250e, Mercedes A 200d, Opel Corsa 1.2 DI Turbo, Range Rover Evoque D150 и VW Polo GTI. В то же время у 19 протестированных авто отклонение находится в пределах допустимой нормы, остальные же автомобили показали довольно заметный "разброс".

ADAC считает, что отклонение борт-компьютера более чем на 5% (вверх или вниз) является неприемлемым показателем, а вот отклонение до 2% – допустимое значение. Отклонение менее 2% равняется в среднем 0,1 л топлива, а отклонение до 5% – около 0,3 л.

Интересно, что большинство бортовых компьютеров в автомобилях обманывают в пользу водителя и показывают больше, чем автомобиль "кушает" реально. Яркий тому пример – дизельный Audi Q2 35 TDI quattro; после теста его компьютер показывал средний расход 6,6 литров на 100 километров, но фактически автомобиль потреблял на 0,8 литра меньше. Такое значение соответствует отклонению в 13,8%. А вот среди бензиновых моделей отличился BMW X5 xDrive 45e: его бортовой компьютер отклонился в данных на целый литр горючего, что эквивалентно разнице в 9,4%.

Ниже можно наглядно увидеть, сколько машина потребляет топлива по данным бортового компьютера (1 колонка), фактически (2 колонка) и какой процент отклонения (3 колонка): Здесь представлено несколько примеров, с полным же списком можно ознакомиться на сайте ADAC.

Бензиновые авто. Фото: adac.de

Дизельные авто. Фото: adac.de

Электромобили. Фото: adac.de

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