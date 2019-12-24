Прям не узнать: представлен Chery Tiggo 7 2020 года

Компактный кроссовер Chery Tiggo 7 сменил поколение. Об этом стало известно некоторое время назад, когда появились первые изображения, однако теперь модель полностью рассекречена.

Новый Чери Тиго 7 представлен спустя всего 3 года с момента появления модели первого поколения в линейке бренда. Как стало известно OBOZREVATEL, новинка призвана подогреть интерес и усилить рыночные позиции Chery.

Теперь кроссовер Tiggo 7 выглядит агрессивно cheryinternational.com

Китайский автопром – сектор, за которым теперь приходится следить внимательно. Многие компании перестали заниматься копированием западных моделей, а Chery можно назвать одним из флагманов автомобильного мира Поднебесной.

В дизайне кормы Chery Tiggo 7 прослеживается фирменный стиль бренда cheryinternational.com

Кузов кроссовер Чери Тиго 7 получил полностью новый. Здесь заметны такие актуальные приемы, как узкие передние фары, парящая крыша, двухцветный окрас, объединенные светодиодной полосой задние фонари.

Динамичный профиль Чери Тиго 7 подчеркнут парящей крышей cheryinternational.com

Chery Tiggo 7 2020 представили в двух модификациях cheryinternational.com

Длина увеличилась до 4500 мм, ширина – до 1842 мм, а высота составляет 1746 мм. Колесная база равна 2670 мм. Интересно, что кроме базовой модели теперь можно будет купить Чери Тиго 7 2020 модельного года в модификации Pro – почти как iPhone 11. Такой автомобиль внешне отличается более изысканным рисунком решетки, а внутри – мощным двигателем.

Chery Tiggo 7 Pro 2020 – лучшая версия кроссовера cheryinternational.com

Речь идет о четырехцилиндровом бензиновом 1.6 мощностью 197 л.с. и 290 Нм крутящего момента, работающем в паре с 7-ступенчатой роботизированной КПП с двумя сцеплениями. В базовой модификации новинка оснащается 1.5 на 156 л.с. и 230 Нм. В этом случае на выбор доступны 6-ступенчатая МКПП и вариатор.

Крупные дисплеи и минимум физических кнопок – салон Чери Тиго 7 выглядит стильно autohome.com.cn

Интерьер Chery Tiggo 7 Pro выглядит так же, как и в стандартной модели. Оба кроссовера унаследовали переднюю панель от старшего Chery Tiggo 8. Фирменные черты – крупный экран мультимедиа, цифровой щиток приборов и дополнительный дисплей, отвечающий за настройки климатической системы.

Так выглядит прежний Chery Tiggo 7 cheryinternational.com

Chery Tiggo 7 cheryinternational.com

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Ожидается, что в дальнейшем моторная гамма расширится в том числе за счет гибридной силовой установки. На китайский рынок Chery Tiggo 7 2020 отправится в феврале. Наверняка после этого модель появится и в других странах.

Салон Chery Tiggo 7 до обновления выглядит проще cheryinternational.com

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

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