По украинским дорогам продолжает ездить Tesla Cybertruck

Электрический пикап Tesla Cybertruck в лучшем случае отправится на рынок в 2022 году. До этого момента в Украине вряд ли появится представительство бренда, но пикап уже ездит по дорогам.

Tesla Cybertruck на украинских дорогах. Instagram topgircomua

Электромобиль Тесла Кибертрак по-прежнему передвигается по украинским дорогам с помощью эвакуатора, ведь, скорее всего, не является зарегистрированным транспортным средством. Машину показали в Instagram topgircomua.

Ранее автомобиль уже попадался очевидцам. А впервые копия Tesla Cybertruck появилась в Украине на соревновании по киберспорту WePlay!, посвященному знаменитой игре Dota 2, которое проходило в Киеве 19-23 февраля. Значит, реплика эффектного пикапа все еще находится в нашей стране.

Tesla Cybertruck на украинских дорогах. Скриншот видео

Tesla Cybertruck на украинских дорогах. Скриншот видео

Ранее OBOZREVATEL сообщал о существенном снижении цен на все модели Tesla.