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"Письма счастья" не помогут: названы минусы новшества для водителей в Украине

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Украинские водители даже после массового внедрения видеофиксации на дорогах смогут легко уходить от ответственности за нарушения правил дорожного движения.

Об этом заявил в эфире ObozTV автоюрист Денис Конюшко, комментируя планы МВД ввести систему видеофиксации нарушений ПДД до конца лета. По мнению эксперта, для нормальной работы системы ее надо подкрепить соответствующими законами.

Юрист отметил, что его волнует доказательная база таких правонарушений.

"Все административные нарушения должны фиксироваться на фото-, видео- и аудиофиксацию на те технические средства, которые сертифицированы в Украине и специально назначены для фиксации правонарушений. Обычный мобильный телефон не предназначен для фиксации административного правонарушения. Таким образом, указанные постановления о привлечении лица к уголовной ответственности будут отменены в суде. Я в этом абсолютно уверен. Это повлечет за собой тысячи судебных исков, которые будут удовлетворены судом", – заявил он.

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Также вопросы у эксперта вызвала система отправки нарушителю документов о правонарушении.

"Отправка документации на электронный адрес – это утопия… Сотрудники полиции не подтвердят получение правонарушителем данного письма. Направление письма должно происходить через средства почтовой связи. Указанные письма счастья будут направляться по адресу владельца указанного транспортного средства, а не пользователя", – пояснил он.

Конюшко напомнил, что в МВД ранее предлагали ввести в действие реестр пользователей транспортных средств: "Если я передаю свой автомобиль третьему лицу, я вношу информацию в реестр, что Иванов пользуется моим автомобилем, все письма, пожалуйста, шлите ему. Такой реестр не введен и не работает, соответственно, письма будут идти владельцам авто. Это является еще одним основанием для отмены указанных постановлений, поскольку человек заявит, что передал автомобиль Иванову и не пользуется им. Возвращаемся к отсутствию надлежащей доказательной базы".

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"Перед тем, как вводить эти изменения, надо элементарно подтянуть законодательство, чего абсолютно не сделано. Система может заработать, но вопрос в том, что будет с этой системой в дальнейшем. Если не будет изменений в законодательстве, это мертворожденная система", – заключил эксперт.

"Письма счастья" не помогут: названы минусы новшества для водителей в Украине

hromadske.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава МВД Арсен Аваков заявлял, что на дорогах Украины будет установлено около 1000 камер для борьбы с нарушениями ПДД. По словам министра, водителей будут ожидать "чудовищные штрафы".

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVАвтоновости УкраиныПДД
Персона
Денис Конюшко
Место
Украина
Теги
МВДПДДМинистерство внутренних дел Украины
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