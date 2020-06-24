Первый электрический кроссовер Chevrolet: вот каким он получился

Buick Velite 7 - он же в будущем первый электрический кроссовер Chevrolet

Несколько дней назад General Motors опубликовал первое официальное фото электрического кроссовера Buick Velite 7, который предназначен для китайского рынка. Теперь же концерн показал новинку со всех сторон. Позднее на других рынках она будет представлена под брендом Chevrolet.

Buick Velite 7 – это компактный вседорожник построенный на базе хетчбека Chevrolet Bolt EV (в данном случае это платформа General Motors BEV2). Длина новинки составляет 4264 м – в сравнении с исходной моделью она крупнее всего на 73 мм.

Buick Velite 7 - он же в будущем первый электрический кроссовер Chevrolet. GM

Начинка пока не раскрывается, но, очевидно, что она такая же как у Болта. То есть, SUV получит 177-сильный мотор и батарею на 66 кВтч, которая обеспечивает запас хода в 500 км по циклу NEDC.

Buick Velite 7 - он же в будущем первый электрический кроссовер Chevrolet. GM

Внутри кроссовер имеется 8-дюймовый цифровой приборный щиток и информационно-развлекательная система с сенсорным экраном на 10 дюймов. По сравнению с Bolt, интерьер Velite 7 выглядит более роскошно – немалую роль в этом играет обилие металлических акцентов.

Buick Velite 7 - он же в будущем первый электрический кроссовер Chevrolet. GM

Buick Velite 7 - он же в будущем первый электрический кроссовер Chevrolet. GM

Buick Velite 7 - он же в будущем первый электрический кроссовер Chevrolet. GM

Продажи Buick Velite 7 в Китае начнутся в ближайшие месяцы, а вот под маркой Chevrolet электрический кроссовер должен появиться в середине 2021 года.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Opel официально представил электрический кроссовер Mokka.