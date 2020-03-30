Первый электрический кроссовер Toyota выходит на рынок

Ровно год назад компания Toyota анонсировала электрическую версию кроссовера C-HR. Теперь же новинка полностью раскрыта – в преддверии выхода на рынок (при этом её уже начали завозить к дилерам).

Toyota C-HR Electric (именно так называется эта модификация) является первым электрокроссовером марки (не считая мелкосерийный RAV4 EV, который выпускался в начале нулевых), при этом несмотря на большое внешнее сходство с топливными и гибидными C-HR, технически он является совершенно другим авто.

Toyota C-HR Electric autohome.com.cn

В основе Toyota C-HR Electric лежит "тележка" E-TNGA – специально созданная для электрокаров платформа с задней многорычажной подвеской,усиленными элементами шасси. Мотор и батарея новому SUV достались от родственного Lexus UX 300e (первый электромобиль Lexus, дебютировал в ноябре 2019-го): это двигатель мощностью 204 л.с, который питается от батареи емкостью 54,3 кВтч. Запас хода электрической Тойоты не сообщается, но если он такой, же как у Лексуса, можно рассчитывать на автономность в 400 км по циклу NEDC (то есть реально – около 300 км).

Toyota C-HR Electric autohome.com.cn

Что касается дизайнерских черт, внешне Toyota C-HR Electric отличается сплошной передней панелью вместо радиаторной решетки, шильдиками EV и Electric (которые, к слову, довольно крупные) и новыми колесами. В салоне же кросс примечателен цифровой приборной панелью и оригинальным селектором трансмиссии. Также электровариант уже в базе имеет светодиодную оптику.

Toyota C-HR Electric autohome.com.cn

В продажу Toyota C-HR Electric поступит в конце апреля, но касается это лишь Китая (во всяком случае, пока) – для других стран японцы готовят несколько иные электрокары.

Toyota C-HR Electric autohome.com.cn

Toyota C-HR Electric autohome.com.cn

Toyota C-HR Electric autohome.com.cn

Toyota C-HR Electric autohome.com.cn

Toyota C-HR Electric autohome.com.cn

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