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4 апреля • обновлено в 15:44
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Первый автомобиль в мире выгнали на улицу спустя 100 лет

1.7т
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Знаменитый Ford Model T – первый автомобиль в мировой истории, который производили в массовых количествах на конвейере. Одну из таких машин решили прокатить по льду.

Модель выпускали в США с 1908 по 1927 год. Конкретному экземпляру исполнилось около 100 лет, но он все еще в состоянии ездить. Потрясающе! Всего было изготовлено более 15 миллионов Ford Model T разных модификаций.

Ford Model T

Ford Model T

скриншот видео

В лучшие времена, когда конвейер разогнали на полную мощность (1916-18 гг), цена снизилась до более чем приемлемых 350 долларов, которые практически невозможно перевести в актуальную валюту спустя сотню лет. Для сравнения лишь укажем, что в США в то время среднемесячные доходы населения составляли порядка $50.

Ford Model T

Ford Model T

скриншот видео

Ford Model T

Ford Model T

wheelsage.org

Стоит отметить, что этот автомобиль несколько отличается от легендарного Ford Model T в его первозданном виде. Как видно, здесь не хватает кузовных панелей, а водитель сидит на диване из гостиной — в оригинале салон Форд Модел Т выглядит иначе.

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Ранее OBOZREVATEL рассказывал о новой модели Ford, которая получила загадочный дизайн.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
видео Ford История ретро авто
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Ствшинский Богдан
Ствшинский Богдан
какой умник пишет заголовки
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