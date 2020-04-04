Первый автомобиль в мире выгнали на улицу спустя 100 лет

Знаменитый Ford Model T – первый автомобиль в мировой истории, который производили в массовых количествах на конвейере. Одну из таких машин решили прокатить по льду.
Модель выпускали в США с 1908 по 1927 год. Конкретному экземпляру исполнилось около 100 лет, но он все еще в состоянии ездить. Потрясающе! Всего было изготовлено более 15 миллионов Ford Model T разных модификаций.
Ford Model T
скриншот видео
В лучшие времена, когда конвейер разогнали на полную мощность (1916-18 гг), цена снизилась до более чем приемлемых 350 долларов, которые практически невозможно перевести в актуальную валюту спустя сотню лет. Для сравнения лишь укажем, что в США в то время среднемесячные доходы населения составляли порядка $50.
Ford Model T
скриншот видео
Ford Model T
wheelsage.org
Стоит отметить, что этот автомобиль несколько отличается от легендарного Ford Model T в его первозданном виде. Как видно, здесь не хватает кузовных панелей, а водитель сидит на диване из гостиной — в оригинале салон Форд Модел Т выглядит иначе.
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