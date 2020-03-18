Opel готовит недорогой электрический кроссовер

Компания Opel проводит дорожные испытания кроссовера Mokka нового поколения.

Об этом сообщает портал Carscoops. После перехода компании Opel "под крыло" Group PSA, кроссовер Mokka X станет следующей моделью бренда, которая будет построена на общей платформе альянса.

Opel Mokka 2021 carscoops.com

Компактный кроссовер получит платформу PSA EMP1, которая уже используется на моделях Opel Corsa, Peugeot 208 и DS 3 Crossback.

Opel Mokka 2021 carscoops.com

Как и собратья по концерну, автомобиль будет предлагаться с бензиновым, дизельным и электрическим приводом. По инсайдерской информации, Mokka X поступит в продажу в нынешнем году, а презентация новинки состоится ближе к осени.

Opel Mokka 2021 carscoops.com

Электрические компоненты автомобиль унаследует от DS3 Crossback E-Tense, который оснащается 136-сильным (100 кВт) мотором, способным развивать крутящий момент 260 Нм. Литий-ионная батарея емкостью 50 кВтч, поддерживающая быструю зарядку, позволит преодолеть без остановки более 300 км. На разгон от 0 до 100 км/ч кроссоверу требуется 8,7 секунды.

Opel Mokka 2021 carscoops.com

Даже с камуфляжем видно, что Mokka получит новый дизайн. Не менее радикально будет изменен салон новинки. Ожидается, что в качестве опции будет предложена цифровая приборная панель и продвинутая мультимедийная система. Кроме того, новое поколения Opel Mokka не будет иметь буквы "Х" в названии.

Opel Mokka X дебютировала в 2012 году, а в 2016 подверглась модернизации и рестайлингу opel.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Opel устроила распродажу электромобилей.

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