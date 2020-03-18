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18 марта • обновлено в 17:23
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Opel готовит недорогой электрический кроссовер

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Компания Opel проводит дорожные испытания кроссовера Mokka нового поколения.

Об этом сообщает портал Carscoops. После перехода компании Opel "под крыло" Group PSA, кроссовер Mokka X станет следующей моделью бренда, которая будет построена на общей платформе альянса.

Opel Mokka 2021

Opel Mokka 2021

carscoops.com

Компактный кроссовер получит платформу PSA EMP1, которая уже используется на моделях Opel Corsa, Peugeot 208 и DS 3 Crossback.

Opel Mokka 2021

Opel Mokka 2021

carscoops.com

Как и собратья по концерну, автомобиль будет предлагаться с бензиновым, дизельным и электрическим приводом. По инсайдерской информации, Mokka X поступит в продажу в нынешнем году, а презентация новинки состоится ближе к осени.

Opel Mokka 2021

Opel Mokka 2021

carscoops.com

Электрические компоненты автомобиль унаследует от DS3 Crossback E-Tense, который оснащается 136-сильным (100 кВт) мотором, способным развивать крутящий момент 260 Нм. Литий-ионная батарея емкостью 50 кВтч, поддерживающая быструю зарядку, позволит преодолеть без остановки более 300 км. На разгон от 0 до 100 км/ч кроссоверу требуется 8,7 секунды.

Opel Mokka 2021

Opel Mokka 2021

carscoops.com

Даже с камуфляжем видно, что Mokka получит новый дизайн. Не менее радикально будет изменен салон новинки. Ожидается, что в качестве опции будет предложена цифровая приборная панель и продвинутая мультимедийная система. Кроме того, новое поколения Opel Mokka не будет иметь буквы "Х" в названии.

Opel Mokka X дебютировала в 2012 году, а в 2016 подверглась модернизации и рестайлингу

Opel Mokka X дебютировала в 2012 году, а в 2016 подверглась модернизации и рестайлингу

opel.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Opel устроила распродажу электромобилей.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Швеция
Теги
электромобили кроссовер внедорожник Opel DS Peugeot новости авто
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