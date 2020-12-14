Обязательная страховка на авто в Украине может подорожать до 20%

В 2021 году страховка ОСАГО может подорожать на 10-20%. Среди предпосылок к этому – увеличение выплат по ДТП среди страховых компаний, рост стоимости ремонта автомобилей и количества аварий, а также тяжести их последствий.

Такое мнение выразил в комментарии изданию UBR гендиректор ассоциации "Страховой бизнес" Вячеслав Черняховский. Он подчеркнул, что в прошлом году полис автогражданки прибавил в цене 18% и, возможно, в следующем году его ждет подорожание примерно на том же уровне.

Для понимания, в январе-октябре 2019 года страховка обходилась украинцам в среднем в 618 грн, а уже за те же месяцы этого года – в 730 грн.

Уточняется, что за последний год выросло количество заявленных страховых событий – на 4,4%. Так, если в первые 10 месяцев прошлого года их было 113,8 тыс. шт., то уже в 2020-м – 118,7 тыс. шт. Также за указанный период увеличился средний размер страховой выплаты – с 18,1 тыс. грн до 19,3 тыс. грн.

При этом количество составленных договоров страхования незначительно увеличилось – рост составил лишь 3,6%.

Отметим, что полис ОСАГО является обязательным страхованием для всех автомобилистов в Украине. Такая страховка не защищает самого водителя и его машину: она понадобится, если ее пользователь станет виновником аварии (для выплат пострадавшей стороне).

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