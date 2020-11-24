Новый Porsche 911 GT3 рассекретили до премьеры

Новейший суперкар от Porsche – купе 911 GT3 – попал в объективы фотошпионов в Германии.

Об этом сообщает портал Carscoops. Новинка проходит финальную серию дорожных тестов в компании с еще одним "заряженным" Porsche Cayman GT4 RS.

Новый Porsche 911 GT3 (992) будет официально презентован до конца нынешнего года, но увидеть его во всей красе можно уже сейчас. Автомобиль получил развитый аэродинамический обвес, который позволит контролировать мощную машину на трассе.

Обращают на себя заднее антикрыло сложной формы, а также массивный диффузор, по центру которого расположились два хромированных патрубка выхлопной системы. Также стоит отметить ажурные легкосплавные диски и увеличенные тормозные диски.

Автомобиль получит в свое распоряжение атмосферный оппозитный мотор объемом 4 литра. Ожидается, что шестицилиндровый силовой агрегат будет выдавать "на-гора" свыше 500 л.с. Покупатели смогут выбирать между 6-ступенчатой механической КП или 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач PDK с двойным сцеплением.

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