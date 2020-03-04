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4 марта • обновлено в 21:20
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Новый бюджетный седан Suzuki: появилось первое фото

2.5т
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Маленький Suzuki Swift существует не только в виде пятидверного хэтчбека, но и в качестве классического седана. Разумеется, бюджетного. Обновленную модель Сузуки впервые поймали на фото.

Как выяснил OBOZREVATEL, компактный седан называется Suzuki Dzire и является одним из наиболее популярных автомобилей индийского рынка. Там он называется Maruti Dzire, по имени предприятия, которое занимается его производством.

Дешевый седан Suzuki Dzire 2021 попался на фото впервые

Дешевый седан Suzuki Dzire 2021 попался на фото впервые

gaadiwaadi.com

От прежней модели новый Suzuki, в первую очередь, отличается новым "лицом": иной передний бампер получил измененное оформление противотуманок – пластиковые вставки вокруг них стали крупнее и получили хромированные окантовки.

Передняя решетка увеличилась в размерах и соединилась с нижним воздухозаборником. Похоже, обновление выполнили в стиле спортивного Suzuki Swift Sport, который демонстрирует похожие элементы. Наверняка у модели изменилась графика фар и задних фонарей.

Сузуки Свифт Спорт повлиял на дизайн Dzire

Сузуки Свифт Спорт повлиял на дизайн Dzire

globalsuzuki.com

Известно, что новый седан Сузуки будут оснащать бензиновым двигателем объемом 1,2 л мощностью 90 л.с., который работает в паре с 5-ступенчатой механикой или роботизированной КПП.

Сейчас Suzuki Dzire выглядит менее спортивно

Сейчас Suzuki Dzire выглядит менее спортивно

globalsuzuki.com

Салон Suzuki Dzire наверняка останется без изменений

Салон Suzuki Dzire наверняка останется без изменений

globalsuzuki.com

На местный рынок новый Сузуки отправится до конца года. За прежний седан просят около 7,9 тыс. долларов. Скорее всего, обновленная модель подорожает незначительно.

Как рассказывал OBOZREVATEL, новый бюджетный кроссовер Suzuki удивил вместительным салоном, ярким дизайном и привлекательной ценой.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
новости Suzuki бюджетный автомобиль новые авто авто
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