Популярную троицу VW Golf, Toyota Corolla и Honda Civic сравнили на скорость

Британские журналисты решили выяснить, какой из трех популярных хетчбеков окажется быстрее – VW Golf нового поколения, Toyota Corolla или Honda Civic. По итогам драг-рейсинга победа досталась "немцу", "японцы", соответственно, расположились на втором и третьем местах.

Соревнование провел британский YouTube-канал Carwow. Каким будет исход этой битвы, было ясно еще с самого начала, учитывая выходные характеристики всех трех машин. Тем не менее, испытатели захотели узнать, какой будет разница в динамике на практике (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Итак, касательно характеристик. Toyota Corolla Hatchback – это гибрид с силовой установкой на базе 1,8-литрового двигателя, который развивает в общей сложности 120 л.с. и 142 Нм, передаваемые на переднюю ось через бесступенчатую коробку передач (CVT). Honda Civic имеет 1,0-литровый двигатель с турбонаддувом, выдающий 126 л.с. и 180 Нм. Привод у него также передний, коробка – тот же вариатор. И, наконец, VW Golf: под его капотом установлен 1,5-литровый турбомотор мощностью 150 л.с. и 250 Нм. Он оснащен "роботом" DSG и также передним приводом.

Результаты заезда на 1/4 мили (402 м) оказались следующими:

VW Golf –16, 2 сек

Toyota Corolla – 17,8 сек

Honda Civic –18,2 сек

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: