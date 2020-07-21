Не Camry и не Land Cruiser: лучшая Toyota Украины попала на фото

В Киеве заметили удивительный полноразмерный пикап Toyota Tundra. Автомобиль выглядит угрожающе – популярные Camry и Land Cruiser просто не смогут с ним сравниться.

Видно, что машина давно не находится в стандартном состоянии "из салона". Матовый черный цвет кузова – далеко не единственная отличительная черта внедорожника. Также здесь появились покрышки с цепким протектором для езды в тяжелых условиях, силовые металлические бамперы и лебедка.

Также стоит отметить увеличенный клиренс, набор дополнительной наружной светотехники и специальные колесные диски особого дизайна.

И без того огромную Toyota Tundra сделали еще больше. Фото: instagram.com/t.o.p.c.a.r.s_u.a

Может показаться, что тюнинг довольно "колхозный". На самом деле, автомобиль производится мелкосерийно американским ателье Devolro и является довольно известным проектом в определенных кругах. Кроме внешних доработок, пикап Тойота Тундра получил компрессор для 5,7-литрового двигателя, который теперь выдает 520 л.с.

Так выглядит пикап Toyota Tundra без тюнинга. Фото: Toyota

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине нашли очень дорогой европейский суперкар.