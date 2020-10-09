Набор автомобилиста: что нужно возить с собой в машине

К сожалению, в дороге никто не застрахован от нештатных ситуаций. Поэтому у каждого автомобилиста должен быть при себе набор "первой помощи". В действующих ПДД имеется перечень предметов, которые являются обязательным "элементом оснащения" автомобиля, однако на деле этот список не ограничен.

При желании и возможностях автомобиль самостоятельно можно "доукомплектовать", сделав, таким образом, свои поездки более безопасными и комфортными.

AutoOboz составил список вещей, которые нужно иметь при себе в автомобиле. Это как обязательные предметы, так и те, которые просто стоит иметь "на всякий случай".

Что должно быть в автомобиле согласно ПДД

Аптечка. Обязательно должна быть в автомобиле, причем ее содержание должно соответствовать определенным требованиям. Так, в аптечку должны входить: набор марлевых стерильных бинтов разной ширины, стерильные салфетки, перевязочный пакет, кровоостанавливающий жгут, медицинские ножницы и перчатки, гелевая повязка при ожогах. Кроме того – пленка (клапан) для проведения искусственного дыхания, термопокрывало, пинцет анатомический и английские булавки.

Огнетушитель . Данное устройство нужно ежегодно проверять на исправность.

Светоотражающий треугольник. В аварийной ситуации, будь то днем ​​или в ночью, водитель обязан разместить предупреждающий светоотражающий треугольник на расстоянии не менее 30 метров позади автомобиля.

Что желательно иметь при себе в автомобиле

По большому счету, этот список не имеет ограничений. Но если выделять самое основное, что действительно время от времени применяется в дороге, то это следующие позиции: запаска, буксировочный трос, аварийный герметик для шин, запасные лампочки и предохранители, подходящий инструмент для временного ремонта. Если на пороге зима, в автомобиль стоит положить скребок для льда, спрей для размораживания стекол, а также зимний омыватель. В случае длительной поездки стоит захватить с собой дополнительную канистру с топливом. Также в зимний период не помешает иметь при себе набор цепей для колес.

Аксессуары для комфорта

Для комфортной поездки можно снабдить машину дополнительными аксессуарами. Это, например, зонтик (не только для пляжа), USB-зарядка от прикуривателя (если нет штатной) и держатель для мобильного телефона (сейчас карты в смартфоне выручают как никогда).

Также не забываем про воду – в салоне лучше иметь при себе бутылку питьевой воды, а в багажнике – бутылку технической.

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