Как выглядит Mercedes 190, который не знаком постсоветским странам

С распадом СССР в независимые республики хлынул поток иномарок, среди которых особой популярностью пользовался легендарный седан Mercedes 190 E. Причём это авто настолько полюбили, что даже сейчас, спустя годы, оно встречается на наших дорогах в больших количествах.

Однако мало кто знает, что у этой машины была необычная модификация – Mercedes 190E 2.6 City. И, в отличие от седана, её не любили, а скорее наоборот, недолюбливали. А всё потому, что выглядела она довольно специфически.

Mercedes-Benz 190E W201 2.6 City auta5p.eu

Mercedes 190E City представлял собой модель в кузове хетчбэк: благодаря этому он становился в один ряд с культовым VW Golf, однако из-за непропорционального вида его прозвали "обрезанным". И если классический седан вызывал восхищение, то от этой модели предпочитали отворачиваться.

Mercedes-Benz 190E W201 2.6 City auta5p.eu

Впрочем, сам автопроизводитель к 190E City особого отношения не имеет: хетчбэк был разработан немецким ателье Schulz-Tuning – его основал инженер-дизайнер Эберхард Шульц, который до открытия собственной фирмы трудился в Mercedes-Benz. Шульц всегда брался за самые необычные проекты (например, ещё в 80-х он первым построил 6-колесный G-Class), и вот одним из его творений стал хетч на базе "сто девяностого", который появился в 1990 году.

Mercedes-Benz 190E W201 2.6 City auta5p.eu

Mercedes-Benz 190E W201 2.6 City auta5p.eu

Mercedes-Benz 190E W201 2.6 City auta5p.eu

Mercedes 190E 2.6 City имел сразу две версии – трёх- и пятидверную; под его капот устанавливался 2,6-литровый рядный двигатель мощностью 160 л.с. Новые элементы для задней части – крышка багажника и фонари –были позаимствованы у более крупного Mercedes W124.

Mercedes-Benz 190E W201 2.6 City auta5p.eu

Всего было построено несколько экземпляров модели, поскольку её популярность была крайне низкой. Поэтому сейчас встретить 190E City на дорогах довольно сложно (даже в Европе), хотя недавно подписчику Facebook-сообщества Top Gun Garage удалось сфотографировать такой Мерседес в Нидерландах.

Mercedes-Benz 190E W201 2.6 City, который недавно засняли в Нидерландах Top Gun Garage, Facebook

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в сети появились новые фото уникального советского микроавтобуса РАФ, который считался утерянным безвозвратно.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!