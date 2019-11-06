Лучше чем Toyota Camry: новый седан удивил характеристиками

Toyota Avalon – полноразмерный седан бизнес-класса, который оснастили доработанным двигателем и новыми деталями подвески.

Как выяснил OBOZREVATEL, модификациями Avalon занималось спортивное подразделение TRD (Toyota Racing Development). Мощность 3,5-литрового двигателя увеличили до 335 л.с.

Toyota Avalon TRD Pro получила мощный двигатель V6 toyota.com

Кроме того, автомобиль получил новые стойки подвески от кроссовера Toyota RAV4, которые к тому же позволили сэкономить 1,8 кг. Некоторые панели кузова выполнили из карбона (вместо стали) – благодаря этому масса Toyota Avalon TRD Pro снизилась еще на 68 кг.

Также новая "Тойота Авалон" получила дифференциал повышенного трения, увеличенные тормозные диски и облегченные колеса, а в качестве покрышек использованы полуслики Goodyear Supercar 3R.

Новый кузовной обвес Toyota Avalon TRD Pro увеличивает прижимную силу toyota.com

Не обошлось без внешних изменений. Спортивная Toyota обзавелась особым аэродинамичным обвесом, который увеличивает прижимную силу на 45 кг при скоростях более 160 км/ч. Пока в продажу такую модификацию отправлять не планируют. Автомобиль подготовлен в единственном экземпляре и создан в первую очередь для того, чтобы отметить 40-летие подразделения TRD.

Небольшой спойлер также улучшает аэродинамику Toyota Avalon TRD Pro toyota.com

Самый мощный двигатель Toyota Avalon теперь развивает 335 л.с. toyota.com

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