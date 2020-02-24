Лимитированную серию Tesla Cybertruck распродали по $400

Известная компания Mattel, которая специализируется на выпуске игрушечных авто под брендом Hot Wheels, распродала все пикапы Tesla Cybertruck.

Как стало известно OBOZREVATEL, все экземпляры радиоуправляемого электрического пикапа Tesla Cybertruck, выполненные в масштабе 1:10, были распроданы за несколько часов. И это несмотря на цену в 400 долларов.

Весь тираж Hot Wheels R/C Cybertruck 1:10 был распродан за несколько часов mattelcreations.com

Автомобиль практически ничем не уступает своему реальному прототипу. Он имеет полноприводную трансмиссию, электрическую батарею емкостью 3300 мАч, рабочую светотехнику, открывающуюся грузовую платформу и даже наклейки, имитирующие трещины на стеклах. С таким арсеналом пикап способен радовать владельца 30-минутным драйвом.

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Hot Wheels R/C Cybertruck mattelcreations.com

Hot Wheels R/C Cybertruck mattelcreations.com

Hot Wheels R/C Cybertruck mattelcreations.com

Параллельно с большой моделью, компания Mattel представила радиоуправляемую версию в масштабе 1:64. Миниатюрный пикап обойдется в гораздо более скромную сумму $20, и пока ее еще можно купить. Использовать модель можно как на обычных покрытиях, так и на фирменных треках от Hot Wheels.

Помимо версии в масштабе 1:10 компания Mattel представила пикап в "классическом" масштабе 1:64 mattelcreations.com

Hot Wheels R/C Cybertruck mattelcreations.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, Илон Маск пообещал новый пикап.

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