Lada Niva и не снилось: новый VW Nivus показали на фото

Volkswagen начал рассекречивать свою новинку с интерьера. Но теперь новый кроссовер VW Nivus показали на полноценном фото, благодаря которому дизайн модели больше не является секретом.
Название Volkswagen Nivus кажется созвучным с Лада Нива, что, конечно, является случайностью. Да и сравнивать эти автомобили некорректно – новый VW выступает в сегменте стильных купе-кроссоверов, ориентированных на молодых покупателей.
Стильный и современный кроссовер Volkswagen Nivus показали на фото
vw.com
В основе модели лежат агрегаты и платформа VW Polo. Ближайший родственник – компактный кроссовер Volkswagen T-Cross, который также технически унифицирован с Фольксваген Поло. Но, судя по фото, на котором внешность модели можно изучить в подробностях, дизайн напоминает VW Tayron, который продается на китайском рынке с 2018 года.
Мы знаем, как будет выглядеть VW Nivus 2021 в профиль
скриншот видео
Стоит отметить сходство в передних фарах, крупной и широкой решетке, оформлении воздухозаборников и бампера. Но, в отличие от Tayron, новый Фольксваген Нивус окажется глобальной моделью и со временем появится в Европе. Но сперва продажи начнутся в Южной Америке, там же наладят производство для местного рынка.
Фольксваген Нивус похож на Volkswagen Tayron
vw.com
На старте альтернатив при выборе силовых установок не ожидается: будет доступен только литровый трехцилиндровый турбомотор мощностью 116 л.с. на бензине и 128 л.с. на этаноле. Но с выходом на европейский рынок моторная гамма наверняка будет расширена. Премьера VW Nivus 2021 состоится через несколько месяцев.
Ближайший родственник – VW T-Cross
vw.com
Все началось с Volkswagen Polo, на компонентах которого построены компактные кроссоверы VW
vw.com
Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о другом кроссовере Volkswagen, который станет дешевой альтернативой Tiguan.
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