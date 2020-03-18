Lada Niva и не снилось: новый VW Nivus показали на фото

Volkswagen начал рассекречивать свою новинку с интерьера. Но теперь новый кроссовер VW Nivus показали на полноценном фото, благодаря которому дизайн модели больше не является секретом.

Название Volkswagen Nivus кажется созвучным с Лада Нива, что, конечно, является случайностью. Да и сравнивать эти автомобили некорректно – новый VW выступает в сегменте стильных купе-кроссоверов, ориентированных на молодых покупателей.

Стильный и современный кроссовер Volkswagen Nivus показали на фото vw.com

В основе модели лежат агрегаты и платформа VW Polo. Ближайший родственник – компактный кроссовер Volkswagen T-Cross, который также технически унифицирован с Фольксваген Поло. Но, судя по фото, на котором внешность модели можно изучить в подробностях, дизайн напоминает VW Tayron, который продается на китайском рынке с 2018 года.

Мы знаем, как будет выглядеть VW Nivus 2021 в профиль скриншот видео

Стоит отметить сходство в передних фарах, крупной и широкой решетке, оформлении воздухозаборников и бампера. Но, в отличие от Tayron, новый Фольксваген Нивус окажется глобальной моделью и со временем появится в Европе. Но сперва продажи начнутся в Южной Америке, там же наладят производство для местного рынка.

Фольксваген Нивус похож на Volkswagen Tayron vw.com

На старте альтернатив при выборе силовых установок не ожидается: будет доступен только литровый трехцилиндровый турбомотор мощностью 116 л.с. на бензине и 128 л.с. на этаноле. Но с выходом на европейский рынок моторная гамма наверняка будет расширена. Премьера VW Nivus 2021 состоится через несколько месяцев.

Ближайший родственник – VW T-Cross vw.com

Все началось с Volkswagen Polo, на компонентах которого построены компактные кроссоверы VW vw.com

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о другом кроссовере Volkswagen, который станет дешевой альтернативой Tiguan.

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