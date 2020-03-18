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18 марта • обновлено в 13:10
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Lada Niva и не снилось: новый VW Nivus показали на фото

1.1т
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Volkswagen начал рассекречивать свою новинку с интерьера. Но теперь новый кроссовер VW Nivus показали на полноценном фото, благодаря которому дизайн модели больше не является секретом.

Название Volkswagen Nivus кажется созвучным с Лада Нива, что, конечно, является случайностью. Да и сравнивать эти автомобили некорректно – новый VW выступает в сегменте стильных купе-кроссоверов, ориентированных на молодых покупателей.

Стильный и современный кроссовер Volkswagen Nivus показали на фото

Стильный и современный кроссовер Volkswagen Nivus показали на фото

vw.com

В основе модели лежат агрегаты и платформа VW Polo. Ближайший родственник – компактный кроссовер Volkswagen T-Cross, который также технически унифицирован с Фольксваген Поло. Но, судя по фото, на котором внешность модели можно изучить в подробностях, дизайн напоминает VW Tayron, который продается на китайском рынке с 2018 года.

Мы знаем, как будет выглядеть VW Nivus 2021 в профиль

Мы знаем, как будет выглядеть VW Nivus 2021 в профиль

скриншот видео

Стоит отметить сходство в передних фарах, крупной и широкой решетке, оформлении воздухозаборников и бампера. Но, в отличие от Tayron, новый Фольксваген Нивус окажется глобальной моделью и со временем появится в Европе. Но сперва продажи начнутся в Южной Америке, там же наладят производство для местного рынка.

Фольксваген Нивус похож на Volkswagen Tayron

Фольксваген Нивус похож на Volkswagen Tayron

vw.com

На старте альтернатив при выборе силовых установок не ожидается: будет доступен только литровый трехцилиндровый турбомотор мощностью 116 л.с. на бензине и 128 л.с. на этаноле. Но с выходом на европейский рынок моторная гамма наверняка будет расширена. Премьера VW Nivus 2021 состоится через несколько месяцев.

Ближайший родственник – VW T-Cross

Ближайший родственник – VW T-Cross

vw.com

Все началось с Volkswagen Polo, на компонентах которого построены компактные кроссоверы VW

Все началось с Volkswagen Polo, на компонентах которого построены компактные кроссоверы VW

vw.com

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о другом кроссовере Volkswagen, который станет дешевой альтернативой Tiguan.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
Lada Volkswagen бюджетный автомобиль кроссовер новые авто авто
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